به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور امروز شنبه در حاشیه پنجمین همایش ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سئوالی مبنی بر رقم آخرین صورتحساب تلفن همراه خود نیز گفت: آخرین صورتحساب موبایلم مبلغ 23 هزار تومان بود که به موقع و به صورت الکترونیکی آن را پرداخت کردم.



وی ادامه داد: از آنجایی که صورتحساب خود را به موقع و به صورت الکترونیکی پرداخت می کنم معمولا پیام های تشکر پرداخت الکترونیکی از سوی اپراتور دریافت می کنم.