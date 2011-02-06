به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان، با بیان اینکه مدیریت استانی حوزه علمیه خواهران کردستان دوشنبه، ۱۸ بهمن‌ ماه با حضور مسئولان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افتتاح می‌شود، گفت: مدیریت استانی کردستان دوازدهمین مدیریت استانی حوزه‌های علمیه خواهران به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر چند مدیریت استانی راه‌اندازی شده‌اند، ادامه داد: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در نظر دارد تا پایان سال، چهار مدیریت استانی دیگر را در کشور افتتاح کند.

معاون شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اظهار داشت: حجت‌الاسلام محمد صالحی، مدیریت حوزه علمیه خواهران کردستان را بر عهده خواهد داشت و مدارس علمیه خواهران در سطح این استان زیر نظر مدیر استان اداره خواهد شد.

وی اضافه کرد: ایجاد و توسعه مدیریت‌های استانی حوزه علمیه خواهران بر اساس مصوبه شورای عالی حوزه‌های علمیه و به دنبال تصویب در شورای اداری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران انجام می‌شود.

ابراهیمیان با اشاره به اهداف تأسیس مدیریت‌های استانی گفت: هدف از تأسیس مدیریت‌های استانی حوزه علمیه خواهران نظارت بیشتر بر انجام امور در مدارس علمیه خواهران، واگذاری امور به استان‌ها و سرعت بخشیدن به انجام امور است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدارس علمیه خواهران به سرعت در حال توسعه هستند راه‌اندازی مدیریت‌های استانی به منظور نظارت و مدیریت و توسعه مدارس علمیه خواهران اجتناب‌ناپذیر است.

معاون شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران بیان داشت: در حال حاضر حدود ۲۸۰مدرسه علمیه خواهران زیر نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران فعالیت می‌کنند.