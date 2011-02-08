دکتر الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در مورد این موضوع که روشهای پدیدارشناختی، هرمنوتیک، سازه‌انگاری و غیر سازه‌انگاری در نگارش مطرح هستند و بر این اساس شما کدام روش را در تحقیق به کار می‌برید به خبرنگار مهر گفت: روش من در نگارش و تحقیق، تحلیلی و پراگماتیستی است.

وی افزود: روش و شیوه فلسفی تحلیلی بر تصریح و مشخص کردن چارچوب مفهومی تأکید دارد. این روش به تعریف دقیق از مفاهیم اصرار و تأکید می‌ورزد.

وی یادآور شد: این روش از آزمایشها و آزمونهای ذهنی و نظری به منظور اقتباس درک مستقیم اصول انتزاعی که به منظور توصیف، تبیین و توجیه موارد ذهنی و نظری مشخص به کار می‌روند بهره می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تأکید فلسفه تحلیلی بر تعریف و مشحص کردن چارچوب مفهومی و مفاهیم مورد توجه و تأیید من است، گفت: بر این اساس مفاهیم به طور دقیق، مشخص و معین می‌شوند و مرز میان آنها به طور دقیق مشخص می‌شود.

استاد پیشین دانشگاه هاروارد یادآور شد: در مورد اینکه فلسفه تحلیلی سنتی به عنوان یگانه راه و شیوه‌ای که بتواند مفاهیم را تصریح و تعریف کند و به موارد فرضی و تحلیل مفهومی بپردازد خیلی مطمئن نیستم و در این مورد تردید دارم.

مؤلف "ضرورت یکپارچگی" گفت: بر این اساس و به خاطر این ناتوانی سنت تحلیلی است که شیوه و روش پراگماتیستی نیز مورد توجه من در تحقیقات است.

وی در ادامه به تعریف روش پراگماتیستی پرداخت و تصریح کرد: پراگماتیستها معتقد هستند که تحقیق باید با پرسش آغاز شود. بر اساس این دیدگاه، تحقیق باید به گونه‌ای تنظیم شود و سامان یابد که بتواند پرسش و مسأله‌ای واقعی که مردم با آن مواجه هستند را حل کند و به آن پاسخ دهد.

استاد فلسفه دانشگاه میشیگان با اشاره به اینکه بر این اساس وظیفه اولیه یک محقق و اولین چیزی که باید مورد توجه قرار دهد درک و فهم مسأله و مشکل است، گفت: لازمه این موضوع تحقیق تجربی است و نه تحقیق صرفاً مبتنی بر رسیدن از علت به معلول یا قیاسی.

اندرسون تأکید کرد: بر اساس عملگرایی، این موضوع در کانون توجه قرار می‌گیرد که چرا روشهای معهود و شناخته مورد استفاده ما نمی‌توانند عمری طولانی داشته باشند. بر این اساس برای رسیدن به راه حل برای مشکل باید دست در دست هم گذاشت تا بتوان پاسخی موقتی برای آن یافت.

وی تصریح کرد: به خاطر هزینه و عدم تعین این پاسخ موقت در عرصه عمل، باید متمرکز بر آزمایشها و آزمونهای ذهنی شویم تا این هزینه را نپردازیم.

وی یادآور شد: اما باید توجه داشت که این آزمونهای ذهنی باید تصویری از چگونگی کارکرد واقی جهان باشند. به عبارت دیگر راه حلهای ارائه شده توسط ما برای مسائل و مشکلات باید چنان باشد که در عرصه عمل امیدی به کارکرد آن متصور باشد.

مؤلف "ضرورت یکپارچگی" در پایان یادآور شد: از اینرو و بنا بر این دلایل روش تحقیق و مطالعه من ترکیبی از روش سنتی فلسفه تحلیلی با موضوعیت و محوریت علوم اجتماعی است.