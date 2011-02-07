ورودسالانه 10 هزار تاکسی جدید به پایتخت/ شماره گذاری 200 تاکسی خارجی

فضل الله اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که عمر تاکسیهای پایتخت به زیر 5 سال می رسد گفت: پیش از این عمر تاکسیها 10 سال بود که این رقم به 5 سال رسیده و سال آینده به زیر این عدد می رسد.

وی ادامه داد: پیش از این برای نوسازی تاکسیها وام با سود 7 درصد ارائه می شد که در حال حاضر این رقم به 14 در صد رسیده است که کمی رغبت رانندگان تاکسی را با وضعیت موجود نسبت به دریافت و نوسازی تاکسی خود کم کرده است که تلاش می کنیم تا پایان سال روند قبلی ادامه پیدا کند.

اسلامی با اشاره به ورود خودروهای خارجی با استانداردهای روز دنیا به ناوگان تاکسیرانی گفت: سال آینده خودروهای خارجی از جمله خودروی کدی، تویوتا و فیات به ناوگان تاکسیرانی اضافه می‌شود.

وی با بیان این که تا پایان امسال 200 دستگاه از این خودروها برای به کارگیری در فرودگاههای تهران و تعدادی از نقاط شهر وارد ناوگان می‌شوند، گفت: اولین سری تاکسی های خارجی که تعداد آنها 200 دستگاه است وارد کشور شده و هم اکنون در حال طی کردن مراحل شماره گذاری هستند.