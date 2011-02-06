به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی ظهر یکشنبه در نشست این اداره کل افزود: این بسته های سرمایه گذاری ضمن تنظیم شناسنامه برای هر یک از مناطق، بسترهای سرمایه گذاری با مشخصات توجیه اقتصادی را فراهم می آورند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و 600میلیارد ریال ( 260 میلیارد تومان) طرح ارائه شده در حوزه سرمایه گذاری این استان در صف بهره مندی از تسهیلات بانک ها هستند که درصورت بهره مند نشدن از این تسهیلات با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.

وی گفت: در زمینه میراث فرهنگی و موزه‌ها، فعالیت‌های گردشگری دریایی، بنادر و کشتیرانی برای توسعه اکوتوریسم و فعالیت‌های گردشگری مرتبط با منابع آب استان و توریسم درمانی این استان فرصت‌های بی‌شماری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان اظهار امیدواری کرد: با افزایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری این استان، در سال‌های آینده شاهد توسعه زیرساخت‌های گردشگری در گلستان باشیم.