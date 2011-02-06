رونمایی از 4 داروی جدید در دهه فجر/ پوشش بیمه ای آیمود و آنژی پارس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی امروز یکشنبه در حاشیه دوازدهمین جشنواره ابن سینا در دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع خبرنگاران افزود: 10 آزمایشگاه مرجع سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به صورت همزمان راه اندازی شده اند که این آزمایشگاه ها استانداردهای داروهای نوترکیب و بیوتکنولوژیک را بر عهده دارند.

وی افزود: تا پایان سال بیمارستانها، بخشهای جدید التاسیس و 8 هزار تخت بیمارستانی، 250 خانه بهداشت و 120 مرکز بهداشتی و درمانی، اورژانس و مسکن پزشکان به بهره برداری می رسند.

وزیر بهداشت یادآور شد: بسیاری از تجهیزاتی که در حوزه تشخیص و درمان بکار می روند در تمام دانشگاههای علوم پزشکی و در تمام استانها افتتاح می شود و به بهره برداری می رسد.

وی درباره بودجه سال آینده وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در حال حاضر مقدمات این امر در حال انجام است و ما هنوز از میزان دقیق بودجه اطلاع نداریم اما معاونت توسعه و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قول داده اند که سهم وزارت بهداشت را پررنگ ببینند و کمک خوبی به وزارت بهداشت صورت می گیرد تا در تامین هزینه های صعب العلاج و یارانه های دارویی و بخشهای خدماتی مشکل کمتر باشد.

دستور رئیس جمهور برای پوشش بیمه ای آیمود و آنژی پارس

وحیددستجردی درباره داروهای گیاهی و کاربرد آنها در درمان بیماریها گفت: داروهای گیاهی که در راس آنها آیمود و آنژی پارس هستند در درمان بیماریهای مرتبط موثر بوده اند وارد سیستم بیمه ای نشده اند که خوشبختانه ریاست جمهوری درصدد دستور برای پوشش بیمه ای این داروها هستند و از خدمات بیمه ای استفاده شود.

وی گفت: در حال حاضر 592 قلم داروی گیاهی داریم که 372 قلم آن باید وارد بیمه های درمانی شوند و گام بزرگی است که به دستور رئیس جمهور این مسئله نیز حل می شود.

وزیر بهداشت درباره ضرورت تولید داخلی داروهای گران قیمت گفت: برخی از داروهای خاص که بسیار گران هستند داروهایی هستند که وارداتی هستند و علیرغم یارانه دارویی 370 میلیارد تومانی و 200 میلیارد تومان دیگر که تا پایان سال تخصیص می یابد اما داروها گران است و باید در داخل کشور تولید کنیم تا ارزان تر شود. این کار در دستور کار وزارت بهداشت است.

وی درباره پوشش بیمه ای بسیاری از داروها گفت: تعدادی از داروهایی که در درمان های ارتوپدی قرار داشتند، مصوب هیئت دولت قرار گرفتند و در شورای عالی خدمات درمانی قرار گرفتند مشکل اساسی بیمه ها مشکل اعتباری است، این اعتبار باید از سوی دولت هم تامین شود تا هزینه های سلامت از جیب مردم کاهش می یابد.