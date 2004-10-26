به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، انجمن زيست شناسي اروپايي برگزار كننده اين همايش است. برگزار كنندگان اين همايش تصريح مي كنند كه علم و تكنولوژي تاًثير بسيار زيادي بر روش زندگي انسانها گذاشته است و اين تاًثير در حوزه علوم زيستي هم مشهود است. همايش " مكانيسمها و معاني زمان و زمانمندي" اما در صدد است دستاوردهايي كه زيست شناسان در باب زمان و زمانمندي در موجودات زنده كشف كرده اند در معرض ديد مخاطبان حود قرار دهد. در اين همايش همچنين چشم اندازهاي علوم زيستي و ديگر علوم وابسته بدان نيز در اين زمينه مورد توجه خواهند بود.