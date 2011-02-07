تصاویر سفر به درون بزرگترین تونل بادی دنیا/ سرعت باد 12 برابر صوت!

به گزارش خبرگزاری مهر، این تونل بادی عظیم در مرکز ملی تحقیقات هوا فضا در "مودان" فرانسه واقع شده است. وزن هر از یک ملخهایی که این باد عظیم را تولید می کنند بیش از یک تن است. اما با وجود این اندازه بزرگ، این پنکه ها می توانند با سرعت 230 دور در دقیقه (حدود 4 دور در ثانیه) بچرخند.

یک مدل هواپیمای A380 در داخل این تونل بادی غول پیکر معلق است

در این تونل می توان بادی با سرعت حداکثر 12 برابر سرعت صوت را شبیه سازی کرد

این چهار تونل در مودان برای تست هواپیماهای مافوق صوت وزارت دفاع به کار می روند. این سازه عظیم که دور از دید با دقت بسیار بالایی ساخته شده بود پس از جنگ جهانی دوم کشف شد.

ملخهای غول پیکری به وزن یک تن که قادرند با سرعت 230 دور در دقیقه بچرخند و باد را به داخل تونل به قطر 24 متر هدایت کنند

ژان- پل بکلا مدیر آزمایشات در سایت "مودان" واقع در شرق فرانسه اظهار داشت: "یک ماموریت نظامی فرانسوی در سال 1945 یک تونل بسیار بزرگ را که در اتریش توسط آلمانها ساخته شده بود کشف و سپس این تونل را به فرانسه منتقل کردند."

وی افزود: "این سایت که برای سنجش کیفیت هوا انتخاب شده است مزایایی دارد که یکی از آنها نزدیکی به سد است که می تواند انرژی لازم برای باد تونلها را تامین کند. این تونلها به تنهایی یک هزارم توان برق کشور را مصرف می کند."

نمای بیرونی سایت مودان در مرز فرانسه و ایتالیا

براساس گزارش دیلی میل، پاتریک واگنر، مدیر سایت مودان که پیش از این آخرین بار در سال 2003 درهای این مرکز را به روی خبرنگاران گشوده بود درباره این تونلها توضیح داد: "به خاطر این تونلها، تستهای پرواز نزدیک به شرایط واقعی انجام می شوند. به این ترتیب کیفیت هواپیماها بهبود یافته و مصرف سوخت آنها کمتر می شود."