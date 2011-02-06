به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، سنجابی با اشاره به برگزاری همایش تدوین طرح جامع بازارسازی و روابط اقتصادی با عراق، گفت: یکی از دلایل مهم برگزاری این همایش ایجاد جنبش و انگیزش عمومی برای تجار ایرانی از طریق ترویج فرصتها در حوزه همکاری با عراق و نیز تبیین چالشها و مشکلات بازرگانان ایرانی درعراق و ارائه راه حل برای آنها است.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: نیازمندی های عراق، ترسیم وضعیت مطلوب در افق رقابت با سایر بازیگران، استخراج واعلام مولفه های مزیت های رقابتی، تحلیل محتوا و تبیین مفهومی و عملیاتی 15 تفاهم نامه منعقده بین ایران و عراق، واکاوی وضعیت دستگاه های حاکمیتی عراق، معرفی بیش از 750 پروژه خدماتی، فنی و مهندسی و سرمایه گذاری در عراق به تفکیک استانها ، تبیین آخرین قوانین تجارت بانکی و بیمه ای و بستر شناسی بسته حمایتی حضوردر بازار عراق در افق سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی، از جمله محورهای این همایش است.

وی تصریح کرد: این همایش مقدمه ای برای گردهمایی بزرگتری در زمینه سرمایه گذاری و همکاری های صنعتی با مشارکت عراقی ها در سال آینده خواهد بود و انتظار انعقاد تفاهم نامه بزرگی از همایش دوم می رود.

به گفته سنجابی، اعضای شورای سیاست گذاری همایش علاوه بر اتاق ایران و عراق و معاونت نظارت بر سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان استاندارد، اتاق بازرگانی تهران، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت هستند.