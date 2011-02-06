تکواندوکاران برتر گیلان در لنگرود معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، با پایان رقابتهای قهرمانی تکواندو مردان گیلان در لنگرود تکواندوکاران بندرانزلی با کسب بیشترین امتیاز به عنوان قهرمانی رسیدند.

در راستای این مسابقات که به میزبانی سالن 22 بهمن لنگرود برگزارشد، در نهایت تیم تکواندو مقاومت بندرانزلی با بهره گیری از چند ملی پوش تکواندو گیلان با کسب 62 امتیاز بالاتر از سایر رقیبان به عنوان مقام اول دست یافت.



همچنین باشگاه سپهر رشت با 49 امتیاز در جای دوم ایستاد و مهرورزان رشت با 43 امتیاز مقام سوم را کسب کرد. درادامه این مسابقات که در هشت وزن به انجام رسید با نظر کمیته برگزاری کاپ اخلاق به هیئت تکواندو لنگرود اختصاص یافت.



تکاوندوکاران برتر این مسابقات که با حضور 134 نفر در قالب 19 تیم برگزار شد، اواخر امسال در رقابتهای قهرمانی کشور بر روی شیاپ چانگ خواهند رفت.