عکاسان راه یافته به بخش مسابقه جشنواره ملی عکس آیات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، داوری آثار جشنواره ملی عکس آیات در مجتمع فرهنگی روایت فتح تهران از سوی کریم ملک مدنی، علیرضا کریمی صارمی، سید عباس میر هاشمی (داوران فنی) و حمید رضا حسین زاده ( داور محتوایی مرکز فعالیتهای قرآنی ) انجام شد.

داوران با بررسی هزار و 500 قطعه عکس از بیش از 200 عکاس کشور اسامی عکاسان راه یافته به بخش مسابقه از قبیل یوسف اکبری پابندی، یدالله عبدی پور، سید محمد صادق حسینی، حسین ساکی، علیرضا عطاریانی، کامل روحی، منصوره معتمدی، مسعود سلیمانی، رضا گلچین کوهی، محمود بازدارو اکبر پرویزی را اعلام کردند.

همچنین حمید رضا بازرگان، ابراهیم کوچکی، محمد ادیبی، داوود کهن ترابی، عهدیه میرصادقی، فرزاد گَوَری، جمشید فرجوند فردا، آریا جعفری، روح الله طامهری، سید علیرضا نعمتی، جواد عسگر اوغلی، سیدعلی حسینی فر، موسی حاجی نژاد، محمد مستوفی، امیر مهدی کریمی، هومن مرادی، هاجر بیک محمدی، مهدی جهانگیری فیض آبادی، جاوید تفضلی، مهدی معصومی گرجی، نقی خوش خلق، مریم فطورچیان، سید حسین حدائقی، حمید سلطان آبادی، حجت الله عطایی، سید جلیل حسینی زهرایی و محمد جواد مکتبی از دیگر عکاسان راه یافته به این جشنواره هستند.

در داوری نهایی از میان 60 قطعه عکس از این 38 عکاس سه عکس برتر و عکس منتخب هیئت داوران به همراه هشت عکس برگزیده بخش جنبی جشنواره معرفی و جوایز خود را دریافت می کنند.