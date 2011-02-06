محمدعلی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دهه فجر فرصت مناسب برای بیان و معرفی دستاوردها و برکات نظام جمهوری اسلامی به مردم است، افزود: در این ایام فرخنده بیش از 22 طرح تعاونی در بخش های کشاورزی، دامپروری، صنعتی، خدماتی و تولیدی با اعتبار افزون بر 63 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح های تعاونی برای 332 نفر فرصت شغلی ایجاد می شود.

مدیرکل تعاون گیلان برلزوم تقویت فرهنگ تعاون و مشارکت در جامعه تاکید کرد و گفت: رسانه ها با کارهای فرهنگی اهمیت تعاون را به روستائیان بیشترنشان دهند.

وی با اشاره به اینکه توجه به رونق اقتصادی روستاها بسیار مهم است، افزود: ایجاد اشتغال و بالا بردن سرانه درآمدی مردم در قالب طرح های تعاونی مانع مهاجرت روستائیان به شهرها می ‌شود.

رمضانی در ادامه بخش تعاون را به عنوان حیاتی ترین شریان اقتصادی جامعه دانست و بر ضرورت همه جانبه دولتمردان از بخش تعاون تاکید کرد.



وی با اشاره به اینکه تعاون موثرترین بخش در ایجاد و توسعه اشتغال پایدار و عدالت اجتماعی است، یادآورشد: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اجرای این اصل، اهمیت توسعه و ترویج فرهنگ تعاون بین اقشار مختلف جامعه و مسئولان را آشکار می کند.