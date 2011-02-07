مهسا ملکمرزبان که چندی پیش رمان "تئودور بونه پسر وکیل" نوشته جان گریشام نویسنده آمریکایی را دست ترجمه داشت در این باره به خبرنگار مهر گفت: ترجمه آن کتاب را چندی پیش تمام کردم ولی متوجه شدم مترجم دیگری آن را زودتر ترجمه کرده و در دست چاپ دارد به همین دلیل ترجمه خودم را برای چاپ ندادم.
وی ادامه داد: گرچه هر ترجمه می تواند ویژگی های منحصر به فرد خودش را داشته باشد ولی فکر نمیکنم این رمان به گونهای باشد که نیاز به چاپ چند ترجمه از آن وجود داشته باشد ضمن اینکه اعتقاد چندانی به ترجمههای موازی ندارم و وقتی یک ترجمه خوب از اثری منتشر میشود دیگر لزومی ندارد چند ترجمه دیگر هم منتشر شود.
مترجم "سفر در اتاق تحریر" پل استر با تاکید بر اینکه لازم میداند از همکاران مترجم خود حمایت کند توضیح داد: وقتی چند ترجمه موازی عرضه میشود بازار همدیگر را میشکنند در حالیکه باید زحمت همکارانمان را قدر بنهیم و اگر مطلع میشویم مترجم دیگری اثری را زودتر ترجمه کرده است دستکم صبر کنیم تا اثرش منتشر شود و اگر از لحاظ کیفی قابل توجه بود دیگر موازی با آن کار نکنیم.
ملکمرزبان درباره دیگر آثار در دست ترجمهاش بیان کرد: چندی پیش از کتاب "درباره دیدن و توجه کردن" آلن دوباتن و همچنین تعداد دیگری از مقالات وی از منابع مختلف، مقالاتی را برای ترجمه انتخاب کرده بودم که ترجمه آن هنوز به پایان نرسیده است.
وی که به تازگی مدیریت یک کافه فرهنگی را برعهده گرفته است دلیل تاخیر در ترجمههایش را درگیر شدن با این کار دانسته و عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل مشغولیت زیاد بیشتر میخوانم و کمتر ترجمه میکنم ولی این فضا ظرفیت بسیاری برای داستاننویسی دارد.
مترجم "سانست پارک" پل استر که به تازگی منتشر شده است در پایان عنوان کرد: به تازگی مجموعهای 6 جلدی به مناسبت 60 سالگی نشر پنگوئن توسط انتشارات کتابسرای نیک ترجمه و منتشر شد که از آن مجموعه کتاب "راهی به سوی آسمان" با سه داستان از رولد دال را من ترجمه کرده بودم. از این مجموعه به زودی 6 جلد دیگر هم منتشر میشود که کتابی شامل 3 داستان از مارکز را من ترجمه کردهام.
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