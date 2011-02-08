۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

فعالیت 271 مدرسه دو نوبته و 74 مدرسه چرخشی در تهران

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران از وجود 271 مدرسه دو نوبته و 74 مدرسه چرخشی در شهر تهران خبر داد و گفت: این موضوع مغایر با عدالت آموزشی است و باید همه مدارس در نوبت صبح برگزار شوند.

زینت اوروجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شهر تهران با کمبود فضای آموزشی روبرو است و به همین دلیل بسیاری از مدارس ابتدایی در نوبت عصر یا به صورت چرخشی یعنی یک هفته صبح و یک هفته عصر برگزار می شوند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران همچنین درباره برگزاری دوره پیش دبستانی در تهران گفت: در سال تحصیلی جاری یک هزار و 200 کلاس پیش دبستانی تشکیل شده و هم اکنون 50 هزار نوآموز در این کلاسها شرکت می کنند.

وی افزود: البته این آمار تنها مربوط به مدارس دولتی است و قطعا تعدادی از کودکان 6 ساله در مدارس غیرانتفاعی و پیش دبستانی های وابسته به بهزیستی نیز تحصیل می کنند.

والدین دانش آموزان بدنبال نمره هستند

اوروجی با اشاره به اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی گفت: این طرح مزایا و محاسن فراوانی دارد به شرط آن که معلمان آن را بدرستی اجرا کنند و دانش آموزان و والدین نیز همراهی کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از والدین از معلمان می خواهند که به فرزندانشان نمره بدهند و دائم می پرسند که خیلی خوب یا عالی یا نیاز به پیشرفت یعنی چه و یعنی فرزند ما چه نمره ای گرفته است؟

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران افزود: این نوع نگاه درست نیست و باید اصلاح شود تا معلمان نیز راحت تر طرح را اجرا کنند.

