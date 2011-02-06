افتتاح 730طرح تعاونی با اعتبار 700میلیارد تومان در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز در مراسم رونمایی از سامانه ثبت تشکیل الکترونیکی تعاونی ها گفت: 730 طرح تعاونی همزمان با ایام الله دهه فجر در سراسر کشور به بهره برداری خواهد رسید.

وزیر تعاون با اعلام اینکه این میزان طرح 21 هزار نفر اشتغال زایی خواهد داشت، اظهار داشت: این طرح ها با صرف 700 میلیارد تومان اعتبار افتتاح می شوند که 42 درصد آن نیز تسهیلات بانکی است.

عباسی با تاکید بر این موضوع که در این طرح ها 58 درصد سرمایه از سوی اعضای تعاونی ها تامین شده است، افزود: تعداد اعضای این تعاونی ها 87 هزار و 727 نفر است، همچنین تعداد اعضای هر تعاونی نیز 120 نفر است.

وی 24 درصد اعضای تعاونی های یاد شده را مسکن دانست و تصریح کرد: از این تعداد 245 شرکت در بخشهای تولیدی و تامین نیاز، 284 شرکت در بخش تعاونی های توزیعی و خدماتی و 189 شرکت نیز در قالب تعاونی های مسکن و عمران فعالیت می کنند.

وزیر تعاون خاطرنشان کرد: هر بنگاه تعاونی در این طرح نیز حدود 15 نفر اشتغال زایی به همراه دارد، در حالیکه طبق آمار وزارت کار اشتغال زایی در بنگاه های خصوصی 2.2 نفر است.

عباسی تعداد تعاونی های فعال کشور را 150هزار تعاونی اعلام کرد و گفت: از این تعداد 75 هزار تعاون طی 5 سال اخیر تشکیل و راه اندازی شده است.

به گفته وی، هم اکنون بیش از 1 میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور در قالب مسکن مهر در دست ساخت است که حدود 70 درصد آنها توسط تعاونی های مسکن ایجاد شده اند.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه وزارتخانه متبوعش در بکارگیری و استفاده از سامانه های الکترونیکی پیشرو محسوب می شود، اظهار داشت: دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه مستلزوم استفاده از فناوری های روز است.

عباسی خواستار اهتمام و تلاش بیشتر دستگاه ها به تحقق اهداف تبیین شده در اصل 44 شد و بیان داشت: تنها با اجرای دقیق قانون، رویکردها به سمت اقتصاد تعاونی و تحقق سهم 25 درصدی آن چرخش خواهد کرد.