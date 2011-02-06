به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یکشنبه در مراسم رونمایی سامانه ثبت و تشکیل الکترونیکی تعاونی ها علی علوی، قائم مقام وزیر تعاون اعلام کرد: از این پس تشکیل هر نوع تعاونی در سراسر کشور تنها از طریق این سامانه انجام می شود.

قائم مقام وزیر تعاون، اظهار داشت: در حال حاضر با تشکیل سامانه های الکترونیکی در وزارت تعاون تمام فعالیت های تعاونی ها در ارتباط با این وزارتخانه به صورت الکترونیکی درآمده است.

علوی تصریح کرد: این سامانه امکاناتی را از قبیل ثبت تغییرات مجامع، نظارت، گزارش بازرسان و هر نوع ارتباط و

فعالیتی که در تعاونی ها صورت گیرد را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های این سامانه به روز بودن آمار تعاونی های ثبتی است و هرگونه تغییری در آن به صورت لحظه ای قابل رصد است.

همچنین احمد بیگدلی شاملو نیز در این مراسم، با بیان اینکه سامانه با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند تشکیل تعاونی ها و همچنین نظارت جامع بر عملکرد آنها ایجاد شده است، گفت: این سامانه از 13 آذر ماه سال جاری به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده بود که تاکنون 5 هزار و 703 تقاضا نیز در آن ثبت شده و 742 مورد از آنها هم به ثبت معرفی شده اند.

مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، اظهار داشت: از ویژگی های این سامانه قابل دسترس بودن در تمام نقاط

کشور حتی در نقاط دورافتاده و بررسی همزمان طرح های متقاضیان است، ضمن اینکه در این سامانه تمام دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به تشکیل تعاونی‌ها آورده شده و راهنمایی‌های لازم نیز برای متقاضیان پیش بینی شده است.

بیگدلی تصریح کرد: طراحی این سامانه به نحوی است که تعاونی ها پس از طی مراحل ثبت و تشکیل به صورت اتوماتیک وارد این سامانه می شوند و امور مربوط به آنها از این پس توسط این سامانه پیگیری خواهد شد.