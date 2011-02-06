به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در ششمین روز از دهه مبارک فجر29 دفتر خبرگزاری برنا در کشور در مراسمی با حضور پرویز کرمی مدیرعامل خبرگزاری برنا، عجم استاندار قزوین، حمزه ای معاون برنامه ریزی استانداری، شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان استانی در محل سازمان جوانان استان قزوین آغاز به کار کرد.

احمد عجم با ارسال اولین خبر در خصوص افتتاح این خبرگزاری در استان به عنوان اولین خبرنگار افتخاری این رسانه معرفی شد.

خبرگزاری برنا که قبلا در زیر مجموعه خبرگزاری دولتی ایرنا فعالیت می کرد از دو سال پیش فعالیت مستقل خود را آغاز کرده و در حال حاضر در 29 استان کشور فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

انعکاس خبرهای مربوط به جوانان مستعد و مبتکر، طرح نیازها، خواسته ها و مشکلات جوانان، ایجاد زمینه بهره مندی از توانمندی جوانان در عرصه خبر رسانی و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین مردم و جوانان از جمله اهداف راه اندازی این خبرگزاری در استان قزوین است.

همچنین شبکه فعالان ازدواج استان قزوین در مجموعه سازمان جوانان استان قزوین فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

تامین تسهیلات برای ازدواج آسان، مشاوره قبل از ازدواج، ساماندهی کمکهای دولتی برای ازدواج و کاهش طلاق در جامعه از اهداف راه اندازی شبکه شفا در قزوین اعلام شده است.