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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

رهایی به مهر خبر داد:

ماهواره ایرانی"آت ست" فردا رونمایی می‌شود

ماهواره ایرانی"آت ست" فردا رونمایی می‌شود

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تشریح جزئیات ماهواره محققان این دانشگاه که در سال آتی پرتاب خواهد شد گفت: این ماهواره تحت عنوان "آت ست" فردا دوشنبه رونمایی خواهد شد.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه ماهواره ای که دانشگاه امیرکبیر بر روی آن کار کرده است گفت: فعالیت بر روی پروژه ماهواره ای دانشگاه امیرکبیر که تحت عنوان "آت ست" مطرح است از حدود سه سال پیش با سفارش سازمان فضایی آغاز شد.

وی با بیان اینکه یک تیم گسترده ای در حدود 50 تا 80 نفر متشکل از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های برق، مکانیک، کامپیوتر، هوافضا، صنایع و نساجی بر روی پروژه ماهواره کار می کنند، گفت: ماموریتی که برای این پروژه تعریف شده است انجام مطالعاتی در زمینه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: خوشبختانه با تلاشی که در این زمینه صورت گرفته مطالعات مرحله اول و دوم این پروژه به پایان رسیده و نمونه سازی اولیه انجام شده است.
 
وی با بیان اینکه تستهای مختلفی بر روی این پروژه انجام شده است گفت: ساخت مدل مهندسی این پروژه حدود دو هفته پیش به اتمام رسیده است و اگر شرایط مهیا شود تا اردیبهشت سال 1390 این ماهواره به فضا پرتاب خواهد شد.

کد مطلب 1247146

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