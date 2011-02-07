واحد سوم نیروگاه زنجان 3 سنکرون شد

عباس علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: واحد سوم نیروگاه زنجان 3 به تازگی با شبکه سراسری سنکرون شده است.
وی ادامه داد: به دنبال این امر، واحدهای سنکرون شده شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا از مرز صد واحد گذشت و به یکصد و یک واحد رسید.
بازدید معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس جمهور
علی آبادی عنوان کرد: معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس جمهور و تنی چند از مدیران و مشاوران وی از صنایع نیروگاهی گروه مپنا در فردیس کرج بازدید به عمل آوردند.
وی بیان کرد: در این بازدید که به دعوت گروه مپنا صورت گرفت، هیئتی به سرپرستی دکتر علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور از مپنا بازدید کردند.
این مسئول گفت: این بازدید با هدف آشنایی بیشتر با گروه مپنا و توانمندیهای مختلف گروه در حوزه ساخت تجهیزات نیروگاهی و همچنین خدمات فنی مهندسی و پشتیبانی صورت گرفت.
علیآبادی اضافه کرد: در بازدید یادشده توضیحات جامعی در خصوص گروه مپنا، سیر تطور، فعالیتها و حوزههای کاری گروه ارائه شده است.
دستاوردها و توانمندیهای مپنا تشریح شد
وی یادآور شد: همچنین دستاوردها، توانمندیها و وضعیت جاری گروه مپنا و فرآیند تولیدات و اقدامات اجرایی انجام شده در سه حوزه برق، نفت و گاز و ریلی تشریح شده است.
این مسئول اضافه کرد: در ادامه و پس از پاسخگویی به پرسشهای مطروحه، مدعوین با حضور مدیران عامل شرکتهای مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا، پرهتوربین مپنا، توربین مپنا و برق و کنترل مپنا، مدیر پیگیریهای ویژه و مدیر روابط عمومی و بازار آشنا شدند.
مدیرعامل مپنا افزود: همچنین مدعوین از بخشهای مختلف کارخانجات تولیدی گروه بازدید و با تواناییهای مختلف گروه مپنا از نزدیک آشنا شدند.
وی یادآور شد: در انتهای برنامه دکتر آقامحمدی ضمن کمنظیر خواندن فعالیتهای انجام شده در گروه مپنا در مقیاس ملی، خواستار هماهنگی و همراهی بیشتر گروه برای حضور در بازارهای بینالمللی و برعهده گرفتن نقشهای جدیتر در توسعه صنعت و پویایی شد.
علی آبادی اضافه کرد: همچنین آقامحمدی خواستار حضور پررنگتر کپنا به عنوان یکی از دو تا سه بنگاه اصلی کشور که توان حضور جدی در فعالیتهای خارج از کشور با مقیاس و استانداردهای بینالملل را دارد، شد.
حضور گروه مپنا در هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق در شیراز
وی یادآور شد: گروه مپنا در هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق در شیراز حضور یافت و به معرفی فعالیتهای خود پرداخت.
این مسئول گفت: هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق کشور در مرکز نمایشگاههای بینالمللی شهر شیراز برگزار شد.
علی آبادی ادامه داد: در این نمایشگاه حدود 150 شرکت در قالب 316 غرفه به ارائه آخرین محصولات خود در صنعت برق با توجه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها پرداختند.
وی یادآور شد: گروه مپنا نیز با گستره متنوع محصولات و خدمات خود در حوزه صنعت احداث نیروگاه و ساخت تجهیزات کلیدی مورد نیاز و فعال در حیطه ساخت تجهیزات جانبی، همچنین برخوردار از دانش مدیریتی و فنی - مهندسی قابل اتکا در تمامی حوزههای مرتبط و واجد ظرفیتهای سرمایهگذاری در این نمایشگاه حضور یافت.
مپنا به منظورافزایش سطح همکاری در نمایشگاه امسال حضور داشت
این مسئول افزود: مپنا در جایگاهی مطرح و معتبر در سطح کشور و خاورمیانه، به منظور معرفی قابلیتها، توسعه بازار و افزایش سطح همکاری با شرکتهای دستاندرکار در صنایع یادشده در نمایشگاه امسال حضور داشت.
وی اضافه کرد: بر این اساس نمایندگان گروه متشکل از شرکت نیروگاه گازی فارس به همراه همکارانی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا و شرکت بهرهبرداری و تعمیراتی مپنا در طول روزهای برپایی این رویداد در غرفه گروه حضور یافته و پاسخگوی مراجعان و مدعوین بودند.
علی آبادی گفت: شرکت نیروگاه گازی فارس مسئولیت احداث و بهرهبرداری از نیروگاه فارس را برای مدت 20سال به روش BOT برعهده دارد.
این مسئول یادآور شد: درمراسم افتتاحیه این نمایشگاه، مهندس حائری مدیرعامل شرکت توانیر و مهندس مشفقیان مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس و همراهان از غرفه گروه مپنا بازدید کرده و در جریان وضعیت پیشرفت پروژه نیروگاه فارس قرار گرفتند.
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