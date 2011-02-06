وجود 600 رأس قوچ و میش در منطقه حفاظت شده سهند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی حاجی زاده در نشست کارگروه محیط زیست شهرستان اسکو افزود: زیستگاه اصلی قوچ و میش در آذربایجان شرقی، شهرستان اسکو بوده و در صورت افزایش نظارت های حفاظتی این تعداد از این مقدار به هزار رأس خواهد رسید .

حاجی زاده از مدیریت کامل منطقه حفاظت شده سهند توسط شهرستان اسکو در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت : با توجه به اینکه عمده مساحت منطقه حفاظت شده سهند در شهرهای تبریز، آذرشهر و اسکو در محدوده شهرستان اسکو واقع شده مدیریت این منطقه، در جهت اتخاذ برنامه های منسجم و یکپارچه، با موافقت صورت گرفته با مقامات استانی، به طور کامل بر عهده اداره محیط زیست شهرستان اسکو محول خواهد شد.

همچنین فرماندار اسکو در این نشست با اشاره به واقع شدن بیش از 45 درصد از مناطق حفاظت شده استان در شهرستان اسکو ، بر لزوم حفاظت از این منابع طبیعی تأکید کرد و گفت : با مطالعات انجام گرفته در مورد طرح جامع کندوان، لکه های سرمایه گذاری در زمینه گردشگری از اسکو تا کندوان انجام گرفته و با جذب سرمایه گذار و عملیاتی نمودن این لکه ها جلوی تخریب محیط زیست تا حدی گرفته خواهد شد .

یونس فاتح یکی از راه های حفاظت از محیط زیست و گونه های مختلف جانوری و گیاهی در منطقه حفاظت شده سهند در شهرستان اسکو را برگزاری کارگاه های اموزشی برای بازرسان افتخاری در سطح مدیران، مردم و دانش اموزان عنوان کرد و گفت : برای نگهداری برخی گونه های منحصر بفرد زیست محیطی لازم است نسبت به آموزش مردم و نحوه برخورد با طبیعت برنامه ریزی کارشناسی شده انجام گرفته و با ایجاد پارک های کوچک از ظرفیت بخش خصوصی در حفظ محیط زیست استفاده شود .

فرماندار اسکو ایجاد تله کابین از مسیر کندوان تا ارشد چمن را یکی دیگر از اقدامات شهرستان برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و گونه های مختلف گیاهی در این منطقه دانست و گفت : مجوز لازم برای ایجاد تله کابین صادر شده و در حال طی مراحل مطالعاتی برای واگذاری به سرمایه گذار بخش خصوصی است .

وی با اشاره به برخورداری بیش از 32هزار هکتار منابع طبیعی در شهرستان اسکو آن را مهمترین منبع درآمد ناخالص در شهرستان ذکر کرد و گفت : از این مقدار 13هزار و 500 هکتار آن توسط اداره محیط زیست شهرستان با شش نفر کادر اجرایی در قالب منطقه حفاظت شده سهند حفاظت می شود که نیاز به ارتقاء امکانات حفاظتی است .

سال گذشته اداره محیط زیست شهرستان اسکو در زمینه حفاظت از محیط زیست رتبه اول را به خود اختصاص داده و طی سه ماه اخیر نیز بیش از 24 قبضه سلاح شکاری از متخلفان کشف و ضبط و تعدادی قوچ و میش نیز به طبیعت بازگردانیده شده است .