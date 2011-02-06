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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۶

9 فقره شکار پرندگان در تالاب هشیلان و زیستگاه های کرمانشاه کشف شد

9 فقره شکار پرندگان در تالاب هشیلان و زیستگاه های کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: گروه سیار محیط بانی با گشت و کنترل در تالاب هشیلان و زیستگاه های حوزه شهرستان کرمانشاه موفق به کشف نه فقره تخلف شکار پرندگان شدند.

فرشاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: محیط بانان استان موفق شدند از شکارچیان متخلف، تعداد 11 قبضه اسلحه ساچمه زنی و 57 قطعه پرنده کشف و ضبط کنند که مراحل پیگیری قضایی و اخذ جرایم زیست محیطی در دست بررسی می باشد.

سرپرست حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: تالاب هشیلان زیستگاه مهمی برای پرندگان در استان به شمار می رود.

فتاحی ادامه داد: این اکوسیستم حساس از سال 1377 به عنوان منطقه شکار و تیراندازی ممنوع معرفی شده است.

وی در ادامه حفاظت از تالاب هشیلان و اکوسیستم های حایز اهمیت استان را از اولویت های این اداره کل دانست و خواستار مشارکت مردم برای حفظ این ذخایر طبیعی شد.

سرپرست حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: هم اکنون مساحت مناطق حفاظت شده استان 114 هکتار است که در آینده قرار است به 161 هکتار افزایش پیدا کند.

کد مطلب 1247158

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