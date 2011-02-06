به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین استاد صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی و پردیس سینمایی وتوس با اشاره به تعداد سینماهای قم گفت: در حال حاضر 6 سالن سینما در استان وجود دارد که 4 سالن آن غیر فعال می‌باشد و تنها دو سالن اکران فیلم دارند.



وی در خصوص سالن‌های سینمایی فعال استان گفت: سالن سینما تربیت قم وابسته به اداره کل آموزش و پرورش استان دارای 460 صندلی می‌باشد که از سال 84 احداث و در سال 88 بازسازی شده و در حال حاضر برای بازسازی نهایی آماده است که برای این کار 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد که 150 میلیون آن را اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تصویب و مابقی نیز باید تصویب شود.



استاد در خصوص سالن سینما شهر آفتاب که یکی دیگر از سالن‌های فعال استان است گفت: سینما شهر آفتاب نیز دارای 286 صندلی می‌باشد که در سال 60 تاسیس شده و در سال 86 یکبار با مشارکت اداره کل ارشاد و با بودجه 120 میلیون تومانی مورد بازسازی قرار گرفت.



وی در ادامه در خصوص سینماهای غیر فعال استان بیان داشت: سینما نور وابسته به اداره کل تبلیغات اسلامی استان دارای 450 صندلی می‌باشد که در سال79 احداث شده و هم اکنون در نوبت بازسازی قرار دارد که برای آن اعتبار 300 میلیون تومان از سوی سینما شهر تهران مصوب شده است و در مورد سینما استقلال نیز که در مالکیت بخش خصوصی قرار دارد باید گفت که این سالن دارای 400 صندلی می‌باشد و در سال 62 احداث شده و هم اکنون با اعتبار مصوب 250 میلیون تومان در نوبت بازسازی قرار گرفته است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سالن سینمای مجتمع فرهنگی مفید با ظرفیت 400 صندلی گفت: این سالن نیز در مالکیت بخش خصوصی قرار دارد که به دلیل تدبیر مدیریت آن برای اکران فیلم از آن استفاده نمی‌شود.



وی در ادامه در خصوص سالن پردیس سینمایی وتوس که به تازگی به جمع سالن‌های سینمای استان پیوسته است، بیان داشت: نام قبلی این سینما ونوس بود که یک نام یونانی است اما اسم فعلی این مجتمع به نام وتوس از نام کوهی در منطقه خلجستان گرفته شده است که هم یک اسم داخل استانی و هم فارسی باشد تا از حیث مقررات نیز بلا مانع باشد.



استاد در خصوص ویژگی‌ها و ظرفیت پردیس سینمایی وتوس اظهار داشت: این پردیس سینمایی شامل دو سالن 220 نفره و 70 نفره می‌باشد که با مساعدت 5 میلیارد ریالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده است که دارای 4 دستگاه آپارات، 2 دستگاه ویدئو پروژکتور و دستگاه صوت دالبی و منو می‌باشد.



وی در خصوص ویژگی منحصر به فرد این پردیس سینمایی گفت: سر در این مجتمع به جای بنر برای اولین بار در استان قم از تلویزیونی با صفحه‌ای بزرگ استفاده شده و از آن برای تبلیغات فیلم استفاده خواهد شد که هم زیبایی بصری دارد و هم قدرت مانور تبلیغات را بالا می‌برد و می‌توان به جز عکس‌هایی از فیلم، صحنه‌هایی از آن را هم پخش کرد.



طی شش ماهه گذشته؛ 60 هزار و 332 نفر قمی به سینما رفتند



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان استقبال مردم قم از سینما‌ها اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست امسال مجموعا از دو سالن فعال استان و فیلم‌های در حال اکران 60 هزار و 332 نفر بازدید کرده‌اند و در این مدت 91 میلیون تومان بلیط به فروش رفته است که با توجه به جمعیت استان و تعداد جوانان آن، این مقدار تعداد مطلوبی نیست.



وی با اشاره به تعداد سالن‌های محدود سینما در قم گفت: بر اساس استاندارد به ازای هر یک میلیون نفر باید 10 هزار صندلی سینما وجود داشته باشد که در حال حاضر هزار و 494 صندلی در استان وجود دارد که با بازسازی سینما استقلال و شهر آفتاب و راه اندازی سینما سروش ایلیا در فلکه ایران مرینوس، هزار و 300 صندلی به مجموع صندلی‌های موجود اضافه خواهد شد که در این صورت به 25 درصد از حد استاندارد خواهیم رسید.



استاد در پایان تصریح کرد: با احداث سینماهای جدید و بازسازی سینماهای موجود به جهت استاندارد سازی بازدید و استقبال از اکران فیلم‌ها بیشتر خواهد شد.



لازم به ذکر است مجتمع فرهنگی و پردیس سینمایی وتوس با مساحت2 هزار و 500 متر مربع، دارای 2 سالن سینما با درجه ممتاز می‌باشد که همزمان با هم اکران دو فیلم را خواهد داشت که در آینده در مجاورت آن نیز مجتمع اقامتی با مساحت 6 هزار و 500 متر مربع احداث خواهد شد.