نواب در گفتگو با مهر: امام(ره) آزاداندیشی جهانی/ استراتژی امام اقامه حق در سایه اسلام بود

حجت الاسلام عبدالحسن نواب در گفتگو با خبرنگار مهر، اندیشه حضرت امام(ره) در ایجاد حکومت دینی را مربوط به به سال 1335 هجری شمسی دانست و گفت: در آن زمان ایشان نامه ای خطاب به علما نوشته، از وضعیت بی دینی و حکومت رضاشاه گله و مردم را به قیام در راه خدا دعوت کردند؛ البته امام خمینی(ره) از سال 1325 که آیت الله العظمی بروجردی زعامت حوزه علمیه قم را بر عهده داشتند و تا سال 1342 که به رحمت خدا رفتند حرمت ایشان را حفظ کردند و پس از آن مواضعشان را علنی کردند.

وی افزود: استراتژی امام در ایجاد حکومت اسلامی اقامه حق و عدل در سایه حکومت قرآن و اسلام بود و ایشان با یک کار صد در صد فرهنگی بدون استفاده از ابزار زور مبارزه خود را آغاز کردند.



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم تأکید کرد: امام از سال 42 تا 57 همچنان بر این خط مستحکم پافشردند و مبانی فکری، سیاسی و اعتقادی "ولایت فقیه" را در این سالها بعنوان حکومت جایگزین، تبیین کردند تا جامعه با خلأ قانون و تئوری روبرو نباشد. البته امام در کنار آن آگاهی بخشی به مردم و اندیشمندان و روشنفکران را نیز دنبال می کردند و آگاهی بخشی امام همه لایه های اجتماعی را در بر می گرفت چنانکه ایشان هم خطاب به علما، هم روشنفکران و هم دانشجویان و طلاب و توده مردم نامه نوشتند.

وی به راهبردهای دینی و سیاسی امام در ایجاد وحدت میان مسلمانان اشاره کرد و گفت: امام وقتی انقلاب به پیروزی رسید بر سه محور وحدت تأکید کردند که دو محور داخلی و یکی خارجی بود به این معنی که در محور اول امام بر وحدت طوایف، قبایل و نژادها در داخل کشور تأکید داشتند و حتی امام ارتش را نیز با سخنان خود جذب کردند و نگذاشتند شکاف اجتماعی ایجاد شود.



حجت الاسلام نواب وحدت حوزه و دانشگاه را یکی دیگر از محورهای داخلی وحدت در اندیشه امام برشمرد و افزود: سالها استعمار سعی کرد بین علم جدید و قدیم تفرقه بیندازد در حالیکه در قدیم اینگونه نبود و دانشمندانی مثل خواجه نصیر، ابن سینا و ... در آثار خود کتاب الاهیات، ریاضیات، طبیعیات و ... را داشتند، اما استعمار بعد از دوره رنسانس سعی کرد بین علوم انسانی و غیر انسانی تفرقه و بعد بین علوم الهی و غیر الهی و بعد بین حوزوی و غیرحوزوی اختلاف ایجاد کند و این باعث اینجا تفرقه بین اندیشمندان جامعه شد اما امام یکی از تأکیدات جدی شان بر وحدت حوزه و دانشگاه بود.



وی "وحدت امت اسلامی" را محور سوم اندیشه امام در ایجاد وحدت در بعد خارجی خواند و گفت: امام تمام سلبیات و نکات منفی و تمام موانع وحدت میان مسلمانان را برداشتند و مقام معظم رهبری در گام دوم ایجابیات را پیش بردند و گامهای مثبت تقریب را جلو بردند.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم در پایان تأکید کرد: امام برای تمام انسانها ارزش قائل بودند به گونه ای که بارها مستضعفان جهان را در سخرانی خود مخاطب قرار دادند و امروزه امام به عنوان یک آزاداندیش در جهان بشریت شهره است. امام در اتحاد مستضعفان جهان نقش ویژه ای داشتند و این شور و مبارزه ای که در جهان عرب به پا است بنیانگذارش امام است.