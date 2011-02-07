دکتر توماس اسکانلون فیلسوف اخلاق معاصر و استاد فلسفه دانشگاه هاروارد در مورد این موضوع که روشهای پدیدارشناختی، هرمنوتیک، سازه‌انگاری و غیر سازه‌انگاری در نگارش مطرح هستند و بر این اساس شما کدام روش را در تحقیق به کار می‌برید به خبرنگار مهر گفت: در مورد اینکه این روشها، روش نگارش و تحقیق باشند کمی تردید دارم.

وی افزود: وقتی می‌خواهم اثری بنگارم اولین موضوع مهم برای من این است که کدام سؤالات واقعاً سؤال هستند. به عبارت دیگر تحقیق و پژوهش باید دربردارنده سؤالات جدی باشد و برای پاسخگویی به چنین سؤالاتی باشد.

مؤلف "ابعاد اخلاقی" در ادامه یادآور شد: پس از این مرحله است که به سمت پاسخگویی به سؤالات کشیده می‌شوم. پرسش اساسی مهترین مرحله از یک کار علمی است. ابتدا باید در مورد پرسشها غور کرد و آنها را عمیقاً دریافت. پس از این سعی در حل و پاسخ به این پرسشها خواهد بود.

اسکانلون تأکید کرد: اگر چنین با تحقیق مواجه شویم در این صورت درک و فهم ما از موضوع مورد تحقیق بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر موضوع و پرسشهای تحقیق باید به صورت دغدغه محقق درآید.

مؤلف "نظریه اخلاق" در پایان تصریح کرد: پیروی از یک خط فکری خاص برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق اشتباه خواهد بود. در طول تحقیق می‌توان روشهای گوناگونی را به کار بست و مورد استفاده قرار داد.