بودجه 390 میلیاردی توسعه فرهنگ قرآنی/ کمیته پایش و نظارت تشکیل شد

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فعالیتهای اخیر فراکسیون قرآن و عترت مجلس گفت: ایجاد همگرایی بین نمایندگان مجلس و بهره گیری از ظرفیتهای موجود در این راستا از جمله فعالتیهای این فراکسیون بوده، به گونه ای که گسترش و بررسی این الگو از سوی پارلمانهای کشورهای اسلامی با استقبال روبرو شده است.

وی به ساماندهی فعالیتهای قرآنی با تلاش فراکسیون قرآن و عترت مجلس اشاره کرد و افزود: چند سال متوالی کمیته ای در وزارت ارشاد با عنوان" کمیته حمایت از تشکلهای قرآنی مردمی" تشکیل شد، این کمیته بودجه ای اختیار دارد که بسیاری از تشکلهای قرآنی مورد حمایت این کمیته قرار گرفتند در حالیکه در گذشته تعداد معدودی از تشکلها می توانستند از حمایتهای بیت المال استفاده کنند و بقیه هیچ بهره ای نداشتند.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس گفت: به دنبال این کار، با هماهنگی هایی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت، "منشور توسعه فرهنگ قرآنی" و به تبع آن"شورای توسعه فرهنگ قرآنی" بر اساس مصوبه 22 اردیبهشت 88 تشکیل شد و در این مدت جلسات بسیار خوبی با حضور رئیس مجلس و رؤسای کمیسیونهای مربوطه و صاحب نظران قرآنی تشکیل شد و این شورا جلسات خود را از سال گذشته برگزار کرده که جلسه اول آن با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

افتخاری یادآور شد: بر اساس این تلاشها توانستیم درپی مصوبه ای در بودجه امسال در حدود 390 میلیارد تومان برای فعالیتهای قرآنی دستگاه ها داشته باشیم که دولت در لایحه خود برای سال 90 این میزان بودجه را در نظر بگیرد.

وی تأکید کرد: چهار دستگاه دولتی در قالب سه کمیسیون موظف شدند با بهره از این بودجه همه فعالیتهای قرآنی را تحت پوشش داشته باشند که سیاستگذاری کلان، هدایت و حمایت و نظارت از جمله وظایف این سه کمیسیون است.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت آموزش و پرورش در بحث آموزش عمومی اعم از دانش آموزان و معلمان و اولیای دانش آموزان و عامه مردم را باید تحت پوشش آموزشی خود قرار دهد، و وزارت علوم با همکاری وزارت بهداشت بحث آموزش تخصصی و تربیت نیروی متخصص و پژوهش را در تغییر سرفصل دروس، تدوین کتب درسی، هدایت پژوهشها و ... داشته باشند که در این کمیسیونها مراکز و نهادهایی چون سازمان تبلیغات اسلامی و غیره نیز عضو هستند.

افتخاری تأکید کرد: در "کمیسیون تبلیغ و ترویج" نیز فعالیتهای قرآنی زیر نظر وزیر ارشاد فعالیت می کند و باید این بودجه در این راستا به کار گرفته شود و در حال حاضر صندوقی برای دستگاههای مختلف تدارک دیده شده که ان شاء الله به تصویب شورای انقلاب فرهنگی می رسد تا این کمیسیونها بتوانند بودجه خود را در این صندوق برای توسعه فرهنگ قرآنی واریز کنند.

وی حضور فعال در جلسات مختلف، طرح کلان ساماندهی فعالیتهای قرآنی و مدیریت و نظارت بر آنها را از دستاوردهای فعالیت سالهای اخیر فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی برشمرد و افزود: غیر از مصوبات دیگری که فراکسیون برای افزایش غنای مباحث قرآنی دارد، بحث تهیه راهبردهای توسعه فرهنگ قرآنی را دنبال کردیم که باید معاونت راهبردی ریاست جمهوری آن را در طول دو سال اول برای تصویب در هیئت دولت دنبال کند.



لاله افتخاری در پایان به برنامه های در دستور کار فراکسیون قرآن و عترت مجلس اشاره کرد و گفت: بعد از تشکیل شورای توسعه فرهنگ قرآنی که باید سه کمیسیون تخصصی تحت نظر این شورا انجام وظیفه کنند، "کمیته پایش و نظارت" آغاز به کار کرد که این کمیته تلاش دارد بر روند اجرای مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی و مجلس نظارت کند.