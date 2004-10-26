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۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۷:۰۲

به همت رايزني فرهنگي ايران در قزاقستان

كتاب "بلبلان باغ ايران" به زبان قزاقي منتشر شد

با همكاري رايزني فرهنگي ايران در قزاقستان،كتاب "بلبلان باغ ايران" توسط پروفسور "كوميسبايف" به زبان قزاقي ترجمه و در شمارگان 200 جلد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر"  به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، اين كتاب كه در واقع شامل ترجمه قزاقي اشعار شاعران بزرگ ايراني همانند رودكي، فردوسي ، سعدي ، مولوي، حافظ ، عمر خيام ، ناصر خسرو و شاعران معاصر از قبيل حميد شيرازي، ايرج ميرزا ، پروين اعتصامي، شهريار و صائب تبريزي مي شود ، ثمره زحمات چند ساله پروفسور كوميسبايف رئيس كرسي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ملي فارابي است . وي از علاقمندان زبان و ادب فارسي بوده و در صنعت شعر سرايي به زبان قزاقي نيز كم و بيش دست دارد.

پروفسور كوميسبايف در بخش پيشگفتار اين كتاب علاقه خاص خود را نسبت به ادب فارسي ابراز نموده و از همكاري و مساعدت رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در قزاقستان در چاپ و انتشار سپاسگزاري كرده است.

گفتني است كتاب مذكور در ميان دوستداران، علاقمندان شعر و دانشجويان زبان و ادب فارسي توزيع مي شود.

 

 

 

کد مطلب 124718

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