اهتمام امام(ره)به تقویت روحیه معنوی/ توجه به خدا از راهبردهای امام بود

آیت الله مهدی هادوی تهرانی رئیس مؤسسه رواق حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اندیشه های راهبردی امام اظهار داشت: یکی از مهمترین اندیشه های راهبردی امام در مسائل داخلی بحث وحدت بود که امام آن را در ابعاد مختلف و از جهات مختلف مطرح کردند.

وی افزود: یک بعد از آن مسئله وحدت بین مذاهب اسلامی بود که امام روی آن تأکید داشته و پرچمدار اندیشه وحدت اسلامی و احیاگر اندیشه وحدت اسلامی بودند. البته این بحث در گذشته نیز توسط دانشمندان و اندیشمندان بزرگ شیعه از جمله آیت الله بروجردی مطرح شد اما در دوران امام این بحث بعد دیگری پیدا کرد و آن نقش وحدت اسلامی در دستیابی به اهداف انقلاب در داخل و خارج از کشور بود.

آیت الله هادوی تهرانی یادآور شد: تأکید فراوان امام روی مسئله وحدت موجب شد امام بعنوان یک چهره محبوب در داخل و خارج از کشور مطرح شوند به طوری که بسیاری از پیروان سایر مذاهب اسلامی امام را به چشم یک الگو و رهبر درنظر می گرفتند و هنوز هم رهبران جنبشهای اسلامی در دوران معاصر تحت تأثیر اندیشه های امام هستند. بعد دیگری که امام در بحث وحدت به آن توجه داشتند وحدت میان اقوام مختلف داخل کشور بود. امام اعتقاد داشتند که تفاوتهای میان اقوام نباید منشاء اختلافها ودشمنیها باشد، بلکه آنها باید کنار هم برای به ثمر رسیدن اهداف انقلاب تلاش کنند.

رئیس موسسه رواق حکمت با اشاره به این که یک بعد دیگر از وحدت مورد تأکید امام بود و آن را برای رسیدن به اهداف انقلاب موثر می دانستند، وحدت حوزه و دانشگاه بود گفت: امام حوزه و دانشگاه را به عنوان دو قشر فرهیخته جامعه که علم و دانش و تخصص را در اختیار داشته مورد توجه داشته و روی این مسئله تأکید داشتند که حوزه و دانشگاه باید در کنار هم بوده، یکدیگر را تکمیل کرده و از تواناییهای دیگری استفاده کنند.

وی تأکید کرد: بحث استقلال کشور از جمله مسائل راهبردی اندیشه های امام است. درواقع یکی از جنبشهای امام در دهه 40 براساس بحث استقلال صورت گرفت. آنچه که امام آن را درخطر دیده و نسبت به آن اقدام جدی کرده و همان امر موجب شکل گیری جنبش مردمی شد و امام درنهایت به عنوان رهبر مردمی به میدان آمد بحث استقلال بود.

وی اضافه کرد: وقتی کاپیتولاسیون مطرح شد و امام احساس کردند استقلال کشور زیرپا گذاشته می شود و حقوق قانونی بیگانگان در کشور از قوانین کشور مستقل می شود و آنها می توانند در مسائل کشور هرگونه تصرفی را انجام داده ومصونیت قانونی داشته باشند با این مسئله به شدت برخورد کردند. امام وابستگی که در دوران پهلوی ایجاد شده بود را از بین بردند و راهبرد استقلال را به عنوان راهبردی برای ایران مطرح و این راهبرد فراتر از ایران رفته و به عنوان راهبردی در جهان اسلام مطرح می شود.

دکتر هادوی تهرانی در ادامه اظهارات خود درباره راهبردهای کلیدی اندیشه های امام بحث توجه به معنویت را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت : شاید بحث توجه به معنویت درنظر برخی افراد به عنوان راهبرد سیاسی درنظر گرفته نشود، اما این مسئله در تمام صحبتهای امام مورد توجه بود و امام تلاش می کردند در هر زمان و هر مکانی روحیه معنوی افراد را تقویت کنند.

وی گفت: در سخت ترین شرایط انقلاب و سخت ترین شرایط جنگ وقتی همه در انتظار اتخاذ موضع روشن و واضح امام درباره یک مسئله خاص بودند شاهد بودیم که امام بخش اعظم صحبتهای خود را به توصیه های معنوی و اخلاقی اختصاص می دادند و در انتهای صحبت خود به موضوعی که همه در انتظار نظر امام بودند با اشاره کوتاه این بحث را مطرح می کردند. اما آنچه امام به آن اصرار داشتند و به تعبیر من یک راهبرد اساسی در سیاست امام بود توجه به معنویت گرایی، خدا و آخرت بود.

آیت الله مهدی هادوی تهرانی اظهار داشت: حکومت اسلامی بدون توجه به مفاهیم الهی و معنوی از هویت خود فاصله می گیرد. حقیقت حکومت اسلامی توجه به معنویت است و این امر در راهبرد امام دیده می شد. امام این مسئله را به عنوان یک محور اساسی در سیاست داخلی و خارجی خود و در مجموعه رفتارها و زندگی نشان دادند. تجربه انقلاب 32 ساله نشان می دهد که هرگاه به این مفاهیم توجه کردیم موفق بودیم. پیروزی ما در جبهه های جنگ دستاورد توجه به معنویت بود و در ادامه حیات انقلاب باید این نکته را مد نظر داشته باشیم.