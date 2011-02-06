به گزارش خبرنگار مهر، قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز یکشنبه در بازار بین 417 تا 420 هزار تومان، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید 359 هزار تومان، نیم سکه 179 هزار و 500 تومان و ربع سکه 92 هزار تومان اعلام شد.

این در حالی است که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دیروز در بازار 417 هزار تومان، سکه طرح جدید 359 هزار تومان، نیم سکه 179 هزار تومان و ربع سکه 92 هزار تومان بود.

در عین حال قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز در بازار 36 هزار و 40 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1349 تومان است.

نرخ فروش دلار در بازار آزاد امروز 1096 تومان و نرخ خرید آن 1090 تومان اعلام شد، در حالیکه نرخ فروش دلار بر روی تابلوی صرافی ها 1041 تا 1043 تومان درج شده است.

همچنین نرخ فروش هر یورو 1490 تومان و نرخ خرید یورو 1480 تومان اعلام شد.