به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مجید موسویان بعد از ظهر یکشنبه در دهمین همایش سراسری دهیاران استان گلستان گفت: با توجه به غیر اجباری بودن این بیمه 27درصد پیشرفت داشته است.

وی اظهار داشت: با احرای این طرح در بعضی استانها بالای 60 درصد مشمولان و در بعضی استانها زیر 20درصد مشمولان بیمه شده اند.



وی به نارضایتی خود از عملکرد بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان اشاره کرد و گفت: علیرغم صرف نیروی زیاد در استان 18.9 درصد مشمولان بیمه شده اند در حالیکه به لحاظ اقتصادی روستاییان و عشایر و شهرنشینان استان از متوسط کشوری بالاتر هستند، انتظار دارم سطح بیمه در استان به بالای متوسط کشوری و حتی نزدیک به 100درصد برسد.

وی افزود: یک سوم مبلغ بیمه یعنی 90 هزار تومان توسط بیمه شده پرداخت می شود و مابقی توسط دولت پرداخت می شود، سرعت بیمه در بعضی استانها و حتی بعضی کارگزاران در استان گلستان خود را نشان می دهد.

وی در ادامه به هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران به سمتی می رفت که روز به روز بیمارتر می شد و اگر این طرح اجرا نمی شد ظرف 5 تا 10 سال آینده دیگر کسی جرات جراحی کردن اقتصاد را نداشت و معضل بزرگی ایجاد می شد.

موسویان افزود: از عوامل موفقیت اجرای این طرح در این 50 روز جسارت دولت دهم و پشتیبانی مردم است،هرچند ممکن است در دوران نقاهت پس از جراحی دردهایی هم ایجاد شود اما با هدف ارزنده ای که در طرح است و هوشیاری مسئولین و مردم منجر به گذر از این دوران می شود.

وی اظهار داشت: در این طرخ لبه تیغ جراحی به سمت اسراف و تبذیرها نشانه رفت، 3دهک بالای جامعه باید وضعیت خود را دگرگون کنند، دهک های 7و6و5و4 در فضای متوسطی هستند و تغییر چندنی ایجاد نمی شود و در قسمتهای پایین تر در روستاها و مناطق عشایری متعادل کردن پرداحت یارانه ها منجر به افزایش درآمد خانوار می شود.