فعالیت 58 مرکز آموزش از راه دور در تهران

محمد تقی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بیش از 15 هزار دانش آموز بزرگسال هم اکنون در مراکز آموزش از راه دور تحصیل می کنند که در پایان دوره ها به آنها مدرک رسمی آموزش و پرورش ارائه می شود.

وی با بیان اینکه دانش آموزان در مراکز آموزش از راه دور از طریق کتاب و نرم افزار، آموزش های لازم را می بینند گفت: همچنین به ازای هر یک واحد آموزشی 6 ساعت کلاس رفع اشکال برای دانش آموزان برگزار می شود که حضور آنها در کلاس الزامی است چرا که نمره مستمرشان را از این طریق کسب می کنند.

کارشناس مسئول آموزش از راه دور آموزش و پرورش شهر تهران افزود: هفت مرکز به تعداد این مراکز در سال جاری افزوده شده اما در کل تعداد این مراکز پایین است چرا که دانش آموزان بازمانده از تحصیل در شهر تهران کم هستند.