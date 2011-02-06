به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم پور امروز یکشنبه در پنجمین همایش ملی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با تاکید بر اینکه فرهنگستان زبان و ادب فارسی درصدد واژه گزینی برای واژه وارداتی "رگولاتوری" است اظهار داشت: رگولاتوری در تمامی عرصه ها گسترده است به نحوی که با ایجاد رشته‌ای تحت این عنوان در دانشگاههای کشور می توان در جهت نظام دهی و نظام بخشی قوانین و مقررات در تمامی حوزه ها حرکت کرد.

وی با اشاره به ایجاد ارتباط میان رگولاتور و اپراتورهای فعال ارتباطی تاکید کرد که هر تصمیمی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می گیرد منافع اپراتور در آن دیده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر مسیریابی و تصمیم گیری این سازمان به نفع اپراتورها خاطرنشان کرد: اپراتورها باید با تغییر نگاه و نگرش به مقوله رگولاتوری این را بپذیرند که رگولاتور تنها به منافع اپراتورها می اندیشد.

کرم پور با بیان اینکه اخطار و جریمه اپراتورها از سوی رگولاتوری با نگاه حمایتی صورت می گیرد اضافه کرد: ارتباط مستمر و قانونمند اپراتورها و رگولاتوری به عنوان نهاد حامی این بخش از دیگر مواردی است که باید بکار گرفته شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سرمایه‌گذاری بیرونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار کم است که رگولاتور باید با پایداری مقررات، آن را تسهیل و با رعایت تمامی منافع ذینفعان، زمینه را برای ورود سرمایه گذاران بیرونی فراهم کند.