سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: معضل حاشیه نشینی در کلانشهر کرمان روز به روز ابعاد تازه تری پیدا می کند.

وی دربازدید از شرکت آب و فاضلاب شهرستان کرمان گفت: یکی از مسائلی که در حاشیه نشینی با آن مواجه هستیم وجود پرونده های زیاد درخواست آب توسط حاشیه نشینان است.

وی افزود: حاشیه نشینی از پدیده هایی است که دامن گیر شهر کرمان است و مشکلاتی چون مسائل امنیتی، بهداشتی وخدماتی را به دنبال دارد.

وی خاطر نشان کرد: با گسترش پدیده حاشیه نشینی زنگ خطر فرهنگی در مرکز استان به صدا در آمده است.

سعیدی با بیان اینکه برای مقابله با این پدیده اجتماعی اندکی دیر شده است، یادآورشد: تنها راه حل برای جلوگیری از گسترش این پدیده اجتماعی در شرایط کنونی جلوگیری از ساخت سکونتگاههای غیر قانونی در حواشی شهر است.

فرماندار کرمان ادامه داد: با جلوگیری از واگذاری انشعاب آب به این سکونتگاهها تا حد زیادی از افزایش مشکلات در این منطقه از شهر جلوگیری می شود.

وی تصریح کرد: مسائل امنیتی در حاشیه شهر کرمان با ساماندهی مناسب این قسمت از شهر از وضعیت مطلوبتری برخوردار خواهدشد.

فرماندار کرمان در ورود خود به سمت فرمانداری اصلی ترین دغدغه خود را رفع معضل حاشیه نشینی عنوان کرده بود و با بازدید از وضعیت پرونده های درخواست انشعاب آب حاشیه نشینان کرمان در اداره آب و فاضلاب شهرستان کرمان عمده نگرانی خود در این بحث را افزایش مسائلی که همراه با حاشیه نشینی دامنگیر دیگر مردم کلانشهر کرمان می شود عنوان کرده است.