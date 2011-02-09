مهمترین مرحله در کار فکری تشخیص مسئله است

دکتر جفری ریمان استاد فلسفه دانشگاه امریکن در مورد این موضوع که روشهای پدیدارشناختی، هرمنوتیک، سازه‌انگاری و غیر سازه‌انگاری در نگارش مطرح هستند و بر این اساس شما کدام روش را در تحقیق به کار می‌برید به خبرنگار مهر گفت: تصور من این است که شما مکتبهای فلسفی را با روشهای نگارش اشتباه گرفته‌اید.

مؤلف کتاب "عدالت و فلسفه اخلاق معاصر" در ادامه تصریح کرد: هرمنوتیک، سازه‌انگاری و پدیدارشناسی مکاتب فلسفی به شمار می‌روند و اصول و مبانی خاص خود را دارند.

وی در ادامه افزود: من هیچ روش خاصی برای نگارش ندارم ولی اصولی را برای انجام کار تحقیقاتی و نگارش اثر علمی و پژوهشی مد نظر قرار می‌دهم.

وی تأکید کرد: اولین اصلی که برای من مهم است مشخص کردن مسأله و مشکل است. تا مسأله و مشکل برای محقق مشخص نشود مراحل بعدی تحقیق و پژوهش عمق نخواهد داشت.

ریمان اضافه کرد: باید محقق برای جامعه علمی مشخص کند که ادبیات موضوع در مورد آن تحقیق دارای غنا نیست و لذا ضرورت تحقیق را متذکر شود. در بررسی ادبیات موضوع محقق باید تصریح کند که روشها و راه‌حلهای قبلی رضایت بخش نبوده است و ضرورت انجام آن تحقیق از آن زاویه احساس می‌شود.

مؤلف "در دفاع از فلسفه سیاسی" در پایان یادآور شد: پس از اینکه موضوع و مسأله به طور دقیق مشخص شد و به ادبیات موضوع نیز اشاره شد محقق باید پاسخهای احتمالی خود به سؤالات تحقیق را بیان و استدلالهای خود را ارائه کند.