  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۷

مرکز آموزش توانبخشی حرفه ای معلولان ذهنی رشت به بهره برداری رسید

مرکز آموزش توانبخشی حرفه ای معلولان ذهنی رشت به بهره برداری رسید

رشت - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی مرکز آموزش توانبخشی حرفه ای معلولان ذهنی بالای 14 سال در رشت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این مرکز دارای 540 متر مربع مساحت و همچنین پنج کلاس آموزشی حرفه ای برای معلولان ذهنی و بخش های مختلف توانبخشی شامل کاردرمانی، گفتار درمانی، ورزش درمانی و همینطور ظرفیت پذیرش 80 نفر از معلولان ذهنی بالای 14 سال را دارد.
 
برای بهره برداری از این مرکز یک میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال از طریق بخش خصوصی هزینه شده و برای 11 نفر اشتغال پایدار و سه نفر نیز بصورت پاره وقت شغل ایجاد شده است.
 
در حال حاضر 57 مرکز توانبخشی غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی گیلان برای معلولان، نابینایان، ناشنوایان، معلولان ذهنی، جسمی، بیماران روانی، سالمندان بصورت روزانه و شبانه روزی فعالیت می کنند و در مجموع ظرفیت پذیرش این مراکز چهار هزار نفر است.
کد مطلب 1247223

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها