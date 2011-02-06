مرکز آموزش توانبخشی حرفه ای معلولان ذهنی رشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این مرکز دارای 540 متر مربع مساحت و همچنین پنج کلاس آموزشی حرفه ای برای معلولان ذهنی و بخش های مختلف توانبخشی شامل کاردرمانی، گفتار درمانی، ورزش درمانی و همینطور ظرفیت پذیرش 80 نفر از معلولان ذهنی بالای 14 سال را دارد.

برای بهره برداری از این مرکز یک میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال از طریق بخش خصوصی هزینه شده و برای 11 نفر اشتغال پایدار و سه نفر نیز بصورت پاره وقت شغل ایجاد شده است.

در حال حاضر 57 مرکز توانبخشی غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی گیلان برای معلولان، نابینایان، ناشنوایان، معلولان ذهنی، جسمی، بیماران روانی، سالمندان بصورت روزانه و شبانه روزی فعالیت می کنند و در مجموع ظرفیت پذیرش این مراکز چهار هزار نفر است.