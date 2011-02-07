امیرمسعود شهرام نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چشم‌انداز این سازمان در شرایطی که هنوز شخصی برای تصدی مسئولیت آن معرفی نشده است گفت: درباره آینده سازمان و اینکه چه کسی عهده‌دار مسئولیت آن می‌شود من بی‌اطلاعم. البته شایعات و گمانه‌زنیهایی وجود دارد و امیدواریم تصمیم منطقی و درستی اتخاذ شود.

وی همچنین درباره امورات این سازمان در فقدان رئیس افزود: امور جاری هر دو معاونت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در حال حاضر روال عادی خودش را طی می‌کند و حتی جلسات شورای اسناد ملی در این مدت به روال طبیعی خودش برگزار شده و شنبه آینده هم جلسه دیگری از آن برگزار خواهد شد.

معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اضافه کرد: به هر حال روند امور و فعالیتها قطع نشده و آقای اشعری هم در زمینه مکاتبات و امضاهای مربوط به نامه‌های اداری همچنان با سازمان همکاری دارد تا انشاءالله فرد جدیدی معرفی شود. البته طبیعی است که نبود رئیس در سازمان مقداری افقها را برای ما جهت برنامه‌ریزی برای آینده تاریک کرده است.

امیرمسعود شهرام‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا وی یا حبیب‌الله عظیمی (دیگر معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی) از دفتر رئیس جمهور در خصوص رئیس آینده این سازمان استعلام کرده‌اند یا خیر؟ گفت: این پیگیریها مستمراً صورت گرفته ولی هنوز حکمی ابلاغ نشده است.

افزایش هزینه‌ها جزو اختیارات سازمان است

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره انتقاداتی که اخیراً از سوی اعضای کتابخانه ملی و دانشجویان و پژوهشگران عضو تالارهای این مرکز در خصوص افزایش حق عضویت و هزینه‌های استفاده از این تالارها وارد شده است ضمن تائید افزایش این هزینه‌ها تاکید کرد: این موضوع ارتباطی به کناره‌گیری آقای اشعری ندارد.

شهرام‌نیا ضمن قانونی اعلام کردن اخذ مبالغی از دانشجویان با عنوان حق عضویت گفت: امسال تصمیم به افزایش حق عضویت گرفتیم و این جزو اختیارات سازمان است اما متاسفانه این مسئله توسط بعضی رسانه‌ها به شکل بدی مطرح شد و اینگونه نبود که گفتند این مبالغ به حساب دیگری واریز می‌شود. همه این درآمدها به حساب خزانه واریز شده و می‌شود.

معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی درباره دلایل این افزایش هزینه‌ها ادامه داد: عضویت در کتابخانه ملی یکساله است و به همین خاطر حق عضویت هم کمی افزایش پیدا کرد. نباید از نظر دور داشت که تالارهای کتابخانه ملی مهمترین مرجع استفاده از کتابخانه ملی هستند و باید جلوی این گرفته شود که اعضا از آنجا فقط برای درس خواندن استفاده کنند.

وی گفت: یکی از دلایل افزایش حق عضویت همین بود که جلوی تبدیل شدن تالارهای کتابخانه ملی به سالن مطالعه گرفته شود. این در حالی است که حق عضویت کتابخانه‌های سطح شهر هم فاصله چندانی با حق عضویت در کتابخانه ملی ندارد. ما برای عضویت یکساله 10 هزار تومان مطالبه می‌کنیم، این رقم غیرمنطقی نیست.

شهرام‌نیا اضافه کرد: کتابخانه ملی موظف است بخشی از هزینه‌های خودش را از محل درآمدهایش جبران کند و این کار را از طریق نحوه استفاده از تالارها و خدمات مربوط به فروش کتابها انجام دهد.

معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: اگرچه اعضای کتابخانه ملی می‌توانند از معاونت اسناد و آرشیو ملی هم استفاده کنند ما در اینجا (معاونت اسناد) حق عضویتی برای اعضا قائل شده‌ایم که مبلغش بسیار کمتر از خودِ کتابخانه ملی و در حدود 1000 تومان است.

سخنان این مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی در شرایطی صورت می‌گیرد که بیش از دو هفته پیش علی‌اکبر اشعری کرسی ریاست را در این سازمان ترک کرد و فرد جدیدی هم به عنوان جایگزین وی معرفی نشده است.