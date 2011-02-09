پیوندهای انقلاب ایران ونیکاراگوئه/ سالهاست فلسطین را برسمیت شناخته ایم

"ماریو بارکرو بالتودانو" سفیر نیکاراگوئه در تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تبریک ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: انقلاب مردم ایران برادر انقلاب مردم نیکاراگوئه است و این دو از جنبه های زیادی به هم شباهت دارند.

وی با اشاره به همزمانی پیروزی دو انقلاب در دو کشور افزود: ما به عنوان ملتی انقلابی عاشق انقلاب ایران هستیم، این انقلابها در بسیاری زمینه ها مانند هم بودند و شعارها و دستاوردهای یکسانی نیز در زمینه های سیاسی و استقلال دو کشور داشتند.

به گفته وی ایران و نیکاراگوئه در حال حاضر نیز بسیار به هم نزدیک بوده و روابط دوستانه ای دارند، آنها همچنین مواضع یکسانی در مورد مسائل جهانی داشته و ضمن حمایت از یکدیگر خواهان حفظ روابط برادرانه خود هستند.

بارکرو با اشاره به اعتراضات ضد دولتی مردم مصر تاکید کرد که دولت این کشور باید صدای این اعتراضات را بشنود و به خواسته های آنان تن دهد. وی با مقایسه حرکت اعتراضی مردم مصر با جنبشهای انقلابی مردم کشورهای آمریکای جنوبی تاکید کرد: این حرکتها در راستای اجرای دموکراسی واقعی و جنبشهایی ضد امپریالیستی است که مورد استقبال تمام ملتهای جهان قرار گرفته است.

سفیر نیکاراگوئه در تهران وجهه ضدامپریالیستی انقلابهای آمریکای جنوبی را بارزتر از جنبه های دیگر آنها دانسته و در عین حال یادآور شد که این جنبشها تنها راه پیشرفت ملتها و رهایی آنان از وابستگی است.

وی در تشریح علت نپیوستن نیکاراگوئه به کشورهای آمریکای جنوبی مانند برزیل، آرژانتین، بولیوی و اکوادور در به رسمیت شناختن دولت فلسطینی، گفت: ما از سالها پیش استقلال ملت فلسطین را به رسمیت شناخته ایم و همچنان بر موضع خود پافشاری می کنیم، ما سالهاست که سفارت فلسطین را در کشورمان داریم.



گفتنی است در سال 1979 همزمان با پیدایش نهضت‌های استقلال طلبانه و سرنگونی حکومت‌های مستبد و خودکامه دو انقلاب به طور همزمان در ایران و نیکاراگوئه به وقوع پیوسته و این دو ملت را از یوغ پادشاهان نجات دادند. انقلاب اسلامی در ایران رژیم استبدادی محمدرضا پهلوی را سرنگون کرد و انقلاب مردم نیکاراگوئه نیز آنان را از امپراتوری سوموزایی نجات داد.

مصاحبه : فریدون ناعمی