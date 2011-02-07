وب سایتی برای تعقیب اسکناسها/ دلاری که 6 هزار کیلومتر سفر کرده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، همه مادرهای جهان درباره پول هشداری یکسان را به فرزندان کوچک خود می دهند: پول را در دهانت نکن، نمی دانی کجاها بوده است!

اما اکنون مادران آمریکایی با کمک ایده جدید بنیانگذاران وب سایت WheresGeorge.com می توانند دقیقا دریابند که پول در کدام ایالت از آمریکا و در چه منطقه ای قرار داشته است. این وب سایت شیوه ای جدید را برای ردیابی مسیر گردش اسکناسهای دلار در سراسر ایالات متحده ارائه کرده است.

بر روی هر دلار آمریکایی در گردش، شماره سریال 10 تا 11 رقمی قرار دارد که مختص همان اسکناس است. تنها کافی است به وب سایت مذکور وارد شده و مبلغ اسکناس، شماره سریال آن، کد منطقه سکونت و مکانی که مالک اسکناس در آن زمان در آنجا حضور دارد را به وب سایت وارد کرد.

به این شکل پایگاه داده هایی از اسکناسها به وجود آمده و می توان به راحتی مسیر گردش آنها را کنترل کرد. این وب سایت در عین حال بخشی مجزا را به فعالترین دلارهای آمریکا اختصاص داده است.

تا کنون فعالترین دلار در این بخش یک اسکناس یک دلاری بوده است که 6 هزار و 744 کیلومتر طی سه سال و 12 روز و 25 دقیقه سفر کرده است، یعنی این یک دلاری به صورت میانگین روزانه 6 کیلومتر سفر کرده است. این دلار از میان هشت ایالت مختلف آمریکا عبور کرده و در نهایت در سال 2005 در جایی از آمریکا از مسیر ردیابی خارج شده است.

بر اساس گزارش دیسکاوری، این وب سایت نمی تواند به شما بگوید که اسکناسی که در دست دارید در جیبهای یک شلوار جین کثیف بوده یا فردی با دستهای آلوده آن را به دست گرفته است، تنها قادر است مکانی که اسکناس پیش از رسیدن به شما در آن قرار داشته را آشکار کند.