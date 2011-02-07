نادر خطایی نویسنده، شاعر و سردبیر برنامه‌های رادیو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در یک پروژه که چند سال پیش در رادیو آغاز کردیم سعی کردیم نویسندگان را پای میکروفون رادیو بکشانیم تا نویسندگان به خصوص مولفان طراز اول طنز بتوانند طراوت آثارشان را خود به مخاطب انتقال دهند.

وی گفت: این پروژه در سال 83 کلید خورد و نویسندگان جوان را برای گویندگی به رادیو آوردیم. در آن زمان گروههای خوبی مانند گروه گندم یا سپیدار از این نویسندگان گوینده در رادیو تشکیل شد و این گروهها دوره‌های مختلف طنزنویسی رادیو را پشت سر گذاشتند.

خطایی افزود: این رویه طی این سالها مورد استقبال مخاطبان و شنوندگان رادیو قرار گرفت و در این مقطع تصمیم گرفتیم از نویسندگان قهار طنز برای اجرای این برنامه‌ها دعوت کنیم. طبق این برنامه از شهرام شکیبا که قلمی بسیار قوی در عرصه طنز دارد دعوت کردیم تا اجرای یک برنامه را به عهده بگیرد. شکیبا از هفته دوم مهرماه جاری هر شنبه از بامداد تا ساعت 2 صبح برنامه "این جا شب نیست" را اجرا می‌کند و جالب آنکه زمان پخش برنامه مانع محبوب و پرطرفدار شدن آن نشده است.

این طنزپرداز ادامه داد: به عنوان سردبیر این برنامه، شکیبا را یک گنجینه و سابقه بزرگ مطالعاتی می‌دانستم و از او دعوت کردم در ین برنامه گویندگی کند. ساختار اصلی برنامه‌های رادیویی آنونس، ترانه و افکت است. در اجرای برنامه "این جا شب نیست" این ساختار را شکستیم و شکیبا را با علمش وارد میدان کردیم.

وی گفت: شهرام شکیبا در این برنامه بدون هیچ نوشته ای درباره مسئله ای که از او خواسته می‌شود بدون شعارزدگی صحبت می‌کند و محدودیتی از لحاظ موضوع ندارد و گاهی سمت و سوی صحبت را با فراغ بال تغییر می‌دهد. این شیوه اجرا در این مدت کم بسیار مورد استقبال واقع شد و مخاطبان با ارسال پیامک و تماس تلفنی برنامه را مورد حمایت قرار دادند.

خطایی درباره اجرای شهرام شکیبا در برنامه " این جا شب نیست" گفت: شکیبا معلومات بسیاری دارد و به جای آنکه قلم بدست بگیرد، تراوشات ذهنی‌اش را با قلم زبانش به مخاطب انتقال می‌دهد. در واقع سخنان او نوعی بداهه مبتنی به علم و سابقه اوست و با شیرین‌زبانیهای متداول تفاوت دارد.

این دست‌اندرکار فعالیت‌های رادیویی در ادامه گفت: وقتی موفقیت شکیبا را به عنوان یک طنزپرداز شناخته شده در این برنامه دیدیم، به سراغ دو شاعر و نویسنده فعال دیگر رفتیم. در قدم بعدی با رضا رفیعی و همایون حسینیان صحبت کردیم و قرار شد این دو نفر اجرای برنامه‌ای را در رادیو به عهده بگیرند.

وی افزود: برنامه‌ای که اجرای آن به رفیعی و حسینیان سپرده خواهد شد احتمالا "ضدحال" نام بگیرد و قرار است پخش آن از اول اسفند ماه آغار شود. ساعت 22:30 الی 23 نیز برای پخش آن در نظر گرفته شده است. رفیع و حسینیان در این برنامه با مسائل مختلف از دریچه طنز روبرو می‌شوند. باید توجه داشت کمدی تنها برای خنداندن است اما طنز هنری است که شوخ طبعانه به انتقاد از کسی یا چیزی می‌پردازد.

خطایی گفت: می‌توانیم ادعا کنیم شنوندگان در این برنامه رگه‌هایی از طنز را خواهند شنید چون ادعای انجام فعالیت طنز بسیار ادعای سنگینی است. به عنوان مثال یکی از مسائلی این رفیعی و حسینیان با زبان طنز از آن انتقاد خواهند کرد رویکرد فعلی درباره ترانه است. در بخشهای دیگر این برنامه با اخبار شوخی خواهد شد و قسمت دیگر برنامه نیز "نقض سخنان نغز" نام دارد که هدف این بخش از نامش مشخص است.

این شاعر گفت: این دو طنزپرداز جملات کوتاه و شیرینی را نیز در طول زمان اجرای برنامه، بیان خواهند کرد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت تفاوت کار کمدی با طنز است. امروز متاسفانه هر برنامه‌ کمدی نیز به اشتباه طنز خوانده می‌شود در حالی که اهداف طنز همان‌طور که گفته شد متفاوت از کمدی است.

خطایی در پایان درباره انتشار آثار مکتوبش گفت: رادیو کاملا من را به خودش پایبند کرده است. البته نمی‌توانم ننویسم ولی این که با دعوت از یک نویسنده باعث شوی خودش با صدا و احساس خودش به اصطلاح بازی کند همه وقتم را به خود اختصاص داده است.