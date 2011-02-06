500 کانون فرهنگی در خراسان رضوی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد جعفری عصر یکشنبه در نشست اعلام برنامه های دهه فجر کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه ای که میان اداره ارشاد و استانداری خراسان رضوی امضا شد، قرار شد اداره ارشاد یک میلیارد تومان و استانداری خراسان رضوی دو میلیارد تومان در زمینه افتتاح و تجهیز کانون های فرهنگی هنری مساجد بودجه در نظر بگیرند.

وی افزود: کانون های فرهنگی هنری مساجد به عنوان نمادهای مردمی و خودجوش از دل مساجد متولد شدند و پس از آن با حمایت دولت به فعالیت ادامه دادند.

جعفری خاطرنشان کرد: امروز در جای جای استان خراسان رضوی شرایطی مهیا شده است تا مساجدی که درخواست تشکیل کانون های فرهنگی و هنری دارند، از این نهاد بهره مند شوند.

وی افزود: از 540 کانون فعال استان خراسان رضوی، 60 درصد کانون ها فرهنگی هنری مساجد در مناطق محروم و روستاها فعالیت می کنند و در آینده نیز نگاه ما در افتتاح کانون های جدید به مناطق محروم است.

جعفری گفت: این کانون ها برای اشاعه ارزش های دین و معنویت برای رونق بخشی به فعالیت های فرهنگی مبتنی بر ارزش های دینی شکل گرفته اند.

وی افزود: در دهه مبارک فجر و در چند روز آینده 100 کانون فرهنگی و هنری تجهیز می شوند که از جمله آن می توان به تجهیزات اداری سمعی و بصری به ارزش 90 میلیون تومان، 62 دستگاه ارسال بلوتوث به ارزش هر دستگاه 200هزار تومان، بسته های نرم افزارهای دینی، قرآنی و اسلامی به تعداد 61 عدد به ارزش ریالی هر بسته 300 هزار تومان، سهمیه کتاب کانون های فرهنگی و هنری استان به ارزش 238 میلیون تومان، اقلام کتابخانه ای شامل میز، صندلی و قفسه به ارزش ریالی 72 هزار تومان، سهمیه کتاب کتابخانه های باز به ارزش 172 میلیون تومان اشاره کرد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی نیز ادامه این نشست گفت: در دهه فجر دفتر نمایندگی منطقه ویژه سبزوار در امور فرهنگی افتتاح خواهد شد که بر این اساس اعتبارات ویژه ای برای کارهای فرهنگی در اختیار این دفاتر قرار خواهد گرفت.

محمدحسین عبداللهی افزود: امسال به مناسبت بزرگداشت سی و دومین سالگرد انقلاب اسلامی، 30 همایش در 30 کانون فرهنگی و هنری مساجد مشهد و شهرستان های استان خراسان رضوی برگزار خواهیم کرد.

وی درباره دیگر برنامه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد در دهه فجر گفت: از دیگر برنامه های این ایام می توان به همایش بانوان کانونی تحت عنوان بصیرت زینبی، توسط کانون اندیشه و ادب،برگزاری دوره آموزشی کتابداران در 15 شهرستان، برگزاری مسابقه پیامکی انقلاب اسلامی با موضوع زیباترین جمله در خصوص نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: میانگین عضو برای کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی در اوج فعالیت 300 نفر است.