به گزارش خبرگزاری مهر، دومین گردهمایی گروههای دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی با هدف معرفی فعالیتهای دانشجویی در عرصه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در جامعه در پی ترویج آن در جامعه دانشگاهی برگزار می شود.



هم اندیشی دانشجویان با مسئولان سازمانها و صنایع مربوطه، برپایی نشستهای دانشجویی به منظور تبادل تجربیات، تقدیر از حامیان فعالیت دانشجویان در عرصه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، تقدیر از پیشکسوتان عرصه محیط بانی و جنگل بانی، معرفی گروههای تازه تاسیس سال 89 و برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای گروههای دانشجویی در قالب پوستر و معرفی صنایع سبز بخشهای مختلف دومین گردهمایی گروههای دانشجویی محیط زیست و منابع طبیعی را تشکیل می دهد.



در بخش جنبی این گردهمایی که با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه سال 1390برگزار می شود، اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها بر محیط زیست و منابع طبیعی مورد بررسی قرار می گیرد.



بر همین اساس محققان، کارشناسان و دانشجویان می توانند تا 10 اسفندماه سال جاری مقالات خود را با موضوع بیان شده به آدرس الکترونیکی mohitzist89@gmail.com و یا دبیرخانه این گردهمایی به نشانی تهران، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 72، طبقه اول، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی ارسال کنند.



از ارائه دهندگان برتر جهت شرکت در مراسم دعوت به عمل خواهد آمد. علاقه مندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 66978000ـ021 (سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی) تماس حاصل نمایند.