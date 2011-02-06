به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در هفته چهاردهم از سری مسابقات بسکتبال لیگ دسته اول باشگاه‌ های کشور، تیم همیاری شهرداری‌ های زنجان میهمان صنایع شاهرود بود.

شاگردان ابراهیم محمدی و سید جواد دلگانه که در دیدار رفت این مسابقات برابر صنایع شاهرود در زنجان به پیروزی رسیده بودند، در دیدار برگشت مقابل این تیم با حساب 88 بر 80 مغلوب شدند تا ضمن متحمل شدن دومین باخت این فصل، کار سختی برای کسب عنوان قهرمانی در دور مقدماتی این مسابقات داشته باشد.

تیم بسکتبال همیاری شهرداری‌ های زنجان برغم باخت در هفته چهاردهم رقابت ‌های لیگ دسته اول باشگاه ‌های کشور، کماکان در مکان دوم جدول رده‌بندی قرار داشته و حساس‌ ترین بازی این تیم در هفته پانزدهم این مسابقات مقابل کاله مازندران برگزار خواهد شد.

نماینده بسکتبال استان که اولین باخت خود را در برابر کاله مازندران متحمل شده بود، در بازی هفته پانزدهم در حالی به مصاف حریف خود می‌رود که در صورت کسب پیروزی می‌تواند تا حدود زیادی کسب عنوان نایب قهرمانی خود را مسجل کرده و برای کسب مقام قهرمانی نیز باید چشم به بازی‌ های کاله مازندران در سایر دیدارها داشته باشد، چرا که حریف هفته پانزدهم زنجان در صورت شکست در برابر همیاری شهرداری‌ها اولین باخت خود را متحمل خواهد شد و این در حالی است که تیم زنجان دو باخت را در کارنامه خود دارد.

تیم بسکتبال همیاری شهرداری‌های زنجان که پیش از برگزاری دیدار هفته چهاردهم با 25 امتیاز در تعقیب تیم 26 امتیازی کاله مازندران بود، با شکست در برابر صنایع شاهرود، اختلاف این تیم با صدرنشین این رقابت‌ها به 2 امتیاز رسید که در صورت کسب پیروزی در هفته پانزدهم می‌تواند این اختلاف را به حداقل برساند.

تیم زنجان در هفته پانزدهم رقابت‌ های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه‌ های کشور روز 21 بهمن‌ ماه میزبان کاله مازندران خواهد بود.