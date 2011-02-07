دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آزمون دستیاری سال جاری و اطمینان بخشی به داوطلبان گفت: داوطلبان در این دوره خیال شان راحت باشد چرا که ما تمام تلاش مان را برای حفظ امنیت آزمون دستیاری و سئوالات امتحان به کار خواهیم بست.

تایید صحت آزمون دوم از سوی دیوان عدالت اداری

وی افزود: در دوره قبل ما خودمان متوجه شدیم که آزمون مشکل داشته است و به همین علت آزمون را ابطال کردیم و آزمون دوم را هم در کمال صحت برگزار کردیم. دیوان عدالت اداری نیز که به برخی از شکایات رسیدگی کرد در پاسخی که دادند و حکمی که صادر کردند صحت آزمون دوم را تایید کردند.

طراحی ساختار جدید برای طراحی سئوالات دستیاری 89

وزیر بهداشت تاکید کرد: امسال تمام جوانب امنیتی و حفاظتی را رعایت کرده ایم. برای این امر از مدتی پیش برای مرکز سنجش وزارت بهداشت ساختار جدیدی طراحی کردیم. همچنین برای طراحی سئوالات نیز از طراحی جدیدی بهره گرفتیم. در این طراحی چندین گروه از اساتید دعوت شدند و در چند گروه طراحی سئوال انجام شد و در بانک سئوالات قرار داده شد. غیر از سئوالاتی که از نظر قانونی باید در بانک موجود باشد اساتید دیگری را هم در سه گروه برای طراحی سئوال دعوت می کنیم.

وی یادآور شد: داوطلبان با خیال راحت درس بخوانند چرا که وزارت بهداشت تمام جنبه های امنیتی و حفاظتی مربوط به آزمون را رعایت کرده است.

توصیه وزیر بهداشت به داوطلبان کنکور دستیاری 89

وحیددستجردی به داوطلبان این دوره از آزمون دستیاری توصیه کرد تمام نیرو و ظرفیت خود را به مطالعه اختصاص دهند و افزود: رقابت برای ورود به دوره دستیاری رقابت تنگاتنگی است، رشته ها و ظرفیت پذیرش محدود است و برترین ها پذیرفته می شوند و داوطلبان حتماً باید با آمادگی کامل در آزمون شرکت کنند.

سرنوشت متهمان و متخلفات دوره سی و هفتم آزمون دستیاری در دادگاه

وی درباره سرنوشت متهمان و متخلفات دوره سی و هفتم آزمون دستیاری به مهر گفت: همه متهمان به دادگاه تحویل داده شدند که دادگاه برای برخی حکم صادر کرد و برای برخی نیز حکمی صادر نکرد.

وزیر بهداشت اضافه کرد: ما در مورد احکامی که برای آنها صادر شده که شامل زندان و چند دوره محکومیت است اعتراض داشته ایم چرا که محرومیت از شرکت در آزمون شامل آنها نشده است و آنها را باید از آزمون محروم می کرده اند.

اعتراض وزارت بهداشت به احکام متخلفان دستیاری

وی گفت: هم شخص من اعتراض شفاهی خود را بیان کرده ام و هم از راه های دیگری این اعتراض را بیان کرده ایم که مجازاتها باید سنگین تر از این میزان می بود اما با این حال قوای مجریه و قضائیه مستقل از هم هستند و نظر ما تنها توصیه ای است و امیدواریم که قوه قضائیه این موضوع را جدی بگیرد.

وحیددستجردی اضافه کرد: کسانی که موجب اختلال در آزمون شده اند تنها به خودشان ظلم نمی کنند بلکه به جو عمومی جامعه و گروه عظیمی از افراد اجحاف می کنند و علاوه بر آن تشویش، اضطراب و التهاب در جامعه ایجاد می کنند که می تواند به منجر به بحران عمومی شود و باید با آنها با اشد مجازات برخورد شود.

وی با اشاره به برخورد شدید با متخلفان در هیئت های بدوی و تجدیدنظر که در اختیار وزارت بهداشت بوده است، گفت: احکامی که به ما در وزارت بهداشت ارجاع شد را با شدت اجرا کردیم و اساتید و حقوقدانانی که در این هیئت ها بودند با افرادی که حتی کمترین تخلف را هم داشتند با شدت برخورد کردند.

سئوالات تقلبی برای خریدار محرومیت در پی داشت

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: فردی بوده که در آزمون وارد شده، سئوال را خرید و فروش کرده اما سئوال، سئوال واقعی نبوده است و برایش سئوال نمایی کرده اند. در واقع از او پول گرفته اند و او فریب خورده است. این فرد نیز از شرکت در امتحان محروم شده است.

وحیددستجردی اظهار داشت: وزارت بهداشت در مقابله با موضوع برخورد با متخلفان بسیار جدی است، برای اینکه اگر جدی نباشد امکان تکرار آن در آینده وجود دارد و حتماً باید از طریق قوه قضائیه با آن به شدت برخورد شود.

به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. در نهایت 2 هزار و 443 نفر در این آزمون پذیرفته شدند.