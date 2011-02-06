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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۴۰

امیری خبر داد:

کسب 130 مدال المپیادی توسط دانش آموزان مازنی در 8 سال اخیر

کسب 130 مدال المپیادی توسط دانش آموزان مازنی در 8 سال اخیر

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: دانش آموزان مازندرانی، 130 مدال کشوری را در المپیاد های علمی طی هشت سال اخیر به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در گلوگاه، محمد علی امیری ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از نخبگان و پذیرفته شدگان کنکور سال جاری، شهرستان گلوگاه افزود: مازندران در کنکور سراسری با رشد قابل توجهی از رتبه هشتم در سال 85 به رتبه سوم در سال 89 ارتقاء پیدا کرده و بین استانهای کشور، میانگین قبولی 55.8 درصد را کسب کرده است.

وی خاطر نشان کرد: دانش آموزان مازندرانی از سال 80 تاکنون، 130 مدال کشوری را در المپیادهای علمی به خود اختصاص داده اند که این موضوع بیانگر کیفیت آموزشی در استان است.
 
وی تصریح کرد: مازندران، در کنکور سراسری سال جاری در رشته هنر رتبه اول و در رشته ریاضی رتبه دوم و در سر جمع رشته ها رتبه سوم کشوری را کسب کرده است.
 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، با بیان اینکه یک مدال جهانی در رشته اختر فیزیک از آن دانش آموز مازندرانی شد خاطر نشان کرد: 475 نفر از دانش آموزان مازنی رتبه زیر هزار منطقه دو و 248 نفر نیز زیر رتبه هزار کشوری را بدست آوردند.
 
وی در خصوص کنکور فنی و حرفه ای گفت: مازندران در کنکور فنی و حرفه ای از رتبه هفتم کشوری به رتبه دوم ارتقاء یافت.
 
در پایان همایش از نخبگان و پذیرفته شدگان کنکور سراسری 89-88 و مدیران و مربیان برتر مدارس شهرستان گلوگاه که در قبولی این دانش آموزان نقش داشته اند تجلیل شد.
کد مطلب 1247301

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