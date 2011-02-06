به گزارش خبرنگار مهر، سعادت الله عباسی امروز شنبه در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر درباره هدفمندی یارانه ها و بازسازی و بهسازی واحدهای دامداری و مرغداری گفت: در راستای کاهش مصرف سوخت و حاملهای انرژی در واحدهای دامداری و مرغداری بهسازی و نوسازی جایگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: در ایام فجر امسال نیز 126 جایگاه دام بهسازی و نوسازی می شود که مساحتی معادل 17 هزار و 727 مترمربع را در بر می گیرد.

وی درباره میزان اعتبار در نظر گرفته شده توسط این معاونت برای بهسازی و نوسازی خاطرنشان کرد: بستگی به ظرفیت و میزان تسهیلاتی دارد که هر واحد نیاز دارد تا بتواند با اجرای هدفمندی یارانه ها خود را با شرایط وفق دهد.

عباسی ادامه داد: واحدهای دامداری و مرغداری توسط کارشناسان، مورد بازدید قرار می گیرد و میزان اعتباری که باید به آنها اختصاص یابد، تعیین می شود اما از لحاظ اعتباری محدودیتی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: به هر میزان که واحدهای دامپروری و مرغداری نیاز به تسهیلات داشته باشند تا بتوانند واحدهای خود را بهسازی و نوسازی کنند، تسهیلات ارزان قیمت اختصاص خواهد یافت.

نیاز به 160 هزار تلیسه دام

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: معاونت امور دام در راستای فعالسازی واحدهای نیمه فعال و غیر فعال، 160 هزار تلیسه نیاز دارد.

عباسی تاکید کرد: در برنامه است طی پنج سال طرح تامین تلیسه با وام 4 درصد برای واحدهای خالی از دام اجرایی شود و در مرحله اول، تلیسه های داخلی مدنظر است و در مراحل بعدی واردات انجام می دهیم.

موافقت معاونت امور دام با تشکیل خانه شیر

وی درباره تشکیل خانه شیر اظهار داشت: خانه شیر توسط بخش خصوصی دنبال می شود و معاونت امور دام به عنوان متولی تولید، نشستهای تخصصی مختلفی را برگزار کرده است.

عباسی همچنین گفت: معاونت امور دام، کارهای کارشناسی در این زمینه انجام داده و با تشکیل چنین تشکلی موافق است.

وی در ادامه افزود: در برنامه ای بلندمدت، تشکیل خانه شیر می تواند منجر به افزایش تولید شیر و فرآورده های تولیدشده از آن باشد و بدین ترتیب میزان مصرف و سرانه خانوار افزایش می یابد.

معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی درباره قیمت شیر نیز خاطرنشان کرد: قیمت شیر در فصول و استانهای مختلف متفاوت است.

عباسی ادامه داد: مشکل اصلی در بخش شیر مربوط به قیمت شیر یارانه ایست که کارخانه ها خریداری می کنند، اما بهای آن را به موقع پرداخت نمی کنند.

وامهای 4 درصدی برای حل مشکل دامداریها

وی تصریح کرد: این معاونت تلاش می کند تا قیمت تمام شده شیر را افزایش داده و در مقابل، کیفیت آن را افزایش یابد. عباسی یادآور شد: این معاونت مخالف واردات است و توزیع شیر یارانه ای در حیطه وظایف وزارت بازرگانی است.

معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی درباره واردات دام نیز تاکید کرد: با خشکسالی‌های پیش آمده جمعیت دام مولد کاهش یافته است و اعتبارات بلاعوض و یا وامهای 4 درصدی برای حل مشکل دامهای مولد در اختیار دامداران قرار می گیرد.

عباسی در خصوص واردات دام زنده به کشور هم گفت: وزارت جهاد کشاورزی هیچ مجوزی برای واردات دام زنده صادر نمی کند.

نهایی شدن دو طرح در بخش زنبورداری

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی از نهایی شدن دو طرح در بخش زنبورداری و بررسی یک طرح دیگر خبر داد و اظهار داشت: مشکلات زنبورداران بیمه تامین اجتماعی است که از محل اعتبارات یارانه ای در سالجاری 41 میلیارد ریال بابت سهم بیمه ای آنها پرداخت شد که بدین ترتیب 45 هزار خانوار بیمه شدند و تنها 10 درصد از مقدار بیمه توسط زنبورداران پرداخت و مابقی توسط دولت تامین شد.

عباسی درباره تامین شکر زنبورداران نیز گفت: به طور متوسط 500 هزار تومان وام به صورت قرض الحسنه از هفته گذشته در اختیار زنبورداران قرار گرفته است تا برای خرید شکر در زمان زمستان گذرانی زنبورداران مشکلی وجود نداشته باشد.

وی در ادامه افزود: به دلیل آنکه زنبورداران با افزایش قیمت حاملهای انرژی دچار مشکل زیادی نمی شوند، پیگیری می کنیم تا هزینه های مربوط به جا به جایی و کوچ زنبورداران که معادل 15 درصد برآورد شده است، در قالب اعتبارات بلاعوض یا تسهیلات ارزان قیمت اختصاص یابد.

عباسی خاطرنشان کرد: در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها، تمامی بخشهای تولیدی هیچ راهی به جز کاهش هزینه ها و افزایش راندمان و بالا بردن کیفیت ندارند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی براینکه اطلاعی از شیوع سویه جدید تب برفکی در میان دامداری ها دارید و آیا آن را تایید می کنید؟ گفت: اطلاعات من مشکلی را از شما حل نمی کند و در این خصوص هم باید از سازمان دامپزشکی سئوال کنید.