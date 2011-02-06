به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در آیین افتتاح جشنواره شعر فجر که ظهر امروز برگزار شد، شاعران خراسانی به شعر خوانی پرداختند و خوان هفتم شاهنامه فردوسی توسط استاد صادق زاده بازخوانی شد.

در این مراسم شرکت کنندگان از ادیبان و شاعران خفته در آرامگاه فردوسی همچون مهدی اخوان ثالث نقطه پایان شعر کهن در شعر نو، استاد آویژن، احمد کمال پور قصیده سرا، عشرت قهرمان غزلسرا، عماد خراسانی و احمد گلچین معانی، تجلیل و مزار آنان را عطر افشانی کردند.

رئیس اداره ارشاد اسلامی مشهد در این همایش با بیان اینکه دهه چهارم انقلاب در حوزه شعر از قداست ویژه ای برخوردار است، عنوان کرد: باید با برنامه ریزی و انسجام شبهای شعر، مراسم شعر خوانی را مدیریت کنیم.

محمد کاظم دبیری افزود: بازنگری، همفکری و هم افزایی می تواند چراغ روشنگر و تعالی شعر خراسان رضوی باشد.

وی گفت: جشنواره های فرهنگی و همایش های ادبی فرصت تعامل شاعران و فرهیختگان است و شاعران جوان باید با افزایش اطلاعات و معلومات از هویت ملی، تاریخی، دینی و آموزه های قرآنی در روح افزایی اشعار خود استفاده کنند.

دبیری عنوان کرد: بازخوانی اشعار گذشتگان و آمیختگی آن با شعر امروز یکی از مهمترین ضروریات امروز کشور است و پرداختن به آن متون شعر را برجسته و ممتاز می سازد.

دبیر جشنواره شعر فجر در این خصوص بیان داشت: در طلیعه سی و سومین بهار انقلاب و در سایه سار سرو روان حضرت مهربانی ها امام رضا (ع) امروز سخن سروده های انقلاب را به تماشا می ایستیم.

جمال گنجعلی با اشاره به این که جشنواره شعر فجر امسال با دعوت ازشعرای برگزیده استان که در جشنواره های ولایی و دفاع مقدس، صاحب عنوان و مقام بوده اند انجام می شود، افزود: از شاعران کشوری نظیر اسماعیل امینی و علی گل مرادی نیز در این همایش بزرگ سود جسته ایم.

وی گفت: 22 تن از شاعران به نام خراسان رضوی جدیدترین آثار خود پیرامون انقلاب و شهید و شهادت را عصر امروز یک شنبه در تالار فردوسی قرائت می کنند.

وی از رونمایی کتاب "سرو روان" همایش ادبی شعر فجر خبر داد و افزود: این مجموعه حاصل پژوهش سعید خو محمدی است که به بررسی اشعار انقلابی قبل و بعد از ورود امام تا پایان دفاع مقدس پرداخته است.

گنجعلی گفت: این اثر درخشان با تکیه بر آثار شعرای بزرگ حماسه سرای ایران از جمله ابوالقاسم فردوسی و شعرای متقدم نظیر مرحوم صاحبکار، تألیف شده است.