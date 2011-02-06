مجید زمانی قلعه دبیر نخستین همایش ملی شناورهای تندرو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: از جمله اهداف این همایش می توان به "توسعه دانش و فناوری شناورهای تندرو"، "بسترسازی، جهت دهی و توسعه تحقیقات علمی و عملی و آینده پژوهشی"، "زمینه سازی نوآوری ابتکار و خلاقیت"، "بررسی چالش های علمی و صنعتی در زمینه های فرم بدنه، سازه ، تعادل و پایداری و نیروی محرکه و رانش و همچنین سایر تجهیزات"،" زمینه سازی ، توسعه زیرساخت ها و آزمایشگاههای هیدرومکانیک و تست مدل"،" زمینه سازی جهت ایجاد و برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی شناور تندرو" ،" بومی سازی صنعت شناور تندرو" و "ایجاد ارتباط ، همکاری و هم افزایی بین اساتید، محققین، دانشجویان، صنعتگران و کاربران" اشاره کرد.

وی به برگزار کنندگان این همایش اشاره کرد و افزود: نیروی دریایی سپاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشکده دریایی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سازمان صنایع دریایی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و همچنین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، از جمله برگزار کنندگان این همایش بوده اند

زمانی قلعه با بیان اینکه تعداد مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش 68 مورد بوده است که از این تعداد 25 مقاله به صورت پوستری ارایه شده است گفت: از میان این مقالات ارسالی 12 مقاله برتر شناخته شدند.

دبیر نخستین همایش ملی شناورهای تندرو اضافه کرد: همچنین در حاشیه برگزاری این همایش شش کارگاره آموزش جانبی در حوزه های طراحی پروانه، تولید بدنه فایبرگلاس، مسابقات شناورهای هوشمند، تعادل دینامیکی شناورهای تندرو و همچین بررسی تجربی دریا مانی می باشد.