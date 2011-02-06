17 طرح عمرانی در گناباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد صفایی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افتتاح مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت همچنین پروژه های خدماتی و عمرانی شهر کاخک، افتتاح همزمان 10 باب استخر ذخیره آب، کانال آبی و لوله گزاری طرح های کشاورزی، افتتاح مخازن شهر بیدخت و افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری گناباد از جمله پروژه های عمرانی این شهرستان است.

وی اعزام مبلغ به روستاهای شهرستان را از دیگر برنامه های دهه فجر گناباد دانست و افزود: حضور مردم و مسئولان در گلزار شهدا همچنین سرکشی از خانواده معظم شاهد و اجرای ویژه برنامه لحظه ورود حضرت امام از برنامه های اجرا شده در شهرستان است.

صفایی افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، قرآنی و برگزاری نمایشگاه عکس انقلاب اسلامی همچنین برنامه ویزیت رایگان مردم با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از دیگر برنامه های ستاد دهه فجر شهرستان گناباد است.

فرماندار گناباد با اشاره به بهره برداری از کتابخانه ندامتگاه شهرستان گناباد خاطرنشان کرد: مسابقات فوتسال ویژه دانشجویان و مسابقات ورزشی ویژه نوجوانان به مناسبت دهه فجر از روز گذشته در شهرستان آغاز شده است.

وی افتتاح خانه های قرآنی در روستاهای گناباد، برگزاری همایش استحکام خانواده و برگزاری همایش ناظران شورای نگهبان را از برنامه های روز یکشنبه 17 بهمن ماه اعلام کرد.

صفایی در ادامه با اشاره به افتتاح خانه پزشک روستایی، بند خاکی و مجتمع آبرسانی روستای رحمت آباد در روز 18 بهمن ماه اظهار داشت: افتتاح فاز دو مسجد دانشگاه علوم پزشکی و برگزاری جشن دانشجویی از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این ایام است.

فرماندار گناباد ضمن تاکید بر حضور گسترده امت حزب الله و ولایت مدار این شهرستان در مراسم یوم الله 22 بهمن خاطرنشان کرد: همایش بصیرت و انقلاب و همایش منادیان معنویت و بصیرت از برنامه های روزهای پایانی دهه فجر است.