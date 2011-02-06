6 طرح عمرانی در شهرستان قاینات افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسیینه روستای برج محمد، استخر ذخیره آب روستای شیرخند، طرح هادی روستای پایهان، گلزارشهدای روستای مغیلان، حسینیه روستای همایون و مسجد صاحب الزمان روستای افین از بخش زهان قاینات عصر امروز همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر افتتاح شدند.

فرماندار شهرستان قاینات در مراسم افتتاح این پروژه ‌ها در جمع مردم با بیان اینکه امروز هرچه داریم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: سیاست دولت برنامه ریزی و آبادانی روستاهای سطح کشور است.

غلامعلی حبیبی منش با اشاره به اینکه بخش زیادی از موفقیت ‌های انقلاب حاصل زحمات کشاورزان و روستاییان است، افزود: یکی از مهمترین برنامه ‌های دولت محرومیت زدایی است و بر هیچ کس پوشیده نیست که دولت نهم و دهم دولت کار، تلاش و سازندگی است.

وی با تاکید بر اینکه خانواده‌های شهدا صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند، بیان داشت: امروز هر خیر و برکتی که در کشور می ‌بینیم حاصل خون شهداست.

فرماندار قاین با اشاره به وقایع اخیر در کشورهای تونس و مصر گفت: هر قومی که ظلم و ستم کند محکوم به شکست است و بنا به فرمایشات امام خمینی(ره) آمریکا نیز محکوم به شکست است زیرا در دنیا ظلم‌های مضاعفی انجام می دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: مردم ما همچنانکه در طول 32 سال پشتیبان رهبری بودند امروز نیز بیشتر از گذشته پشتیبان و پیرو رهبری باشند.