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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۵۱

کارخانه کنسانتره خواف بزودی به بهره برداری می رسد

مشهد - خبرگزاری مهر : فرماندار خواف گفت: کارخانه کنستانتره معدن سنگ آهن سنگان خواف، در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، عبدالعلی جغتایی امروز یکشنبه اظهار داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 380 میلیارد تومان از جمله پروژه هایی است که در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: فاز اول پروژه کارخانه سیمان مجد خواف با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد تومان نیز در این دهه به بهره برداری می رسد.

جغتایی تصریح کرد: 30 واحد مسکن مهر با اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان نیز از طریق بنیاد مسکن در شهر خواف به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: بهره برداری از بخش ICU بیمارستان 96 تختخوابی 22 بهمن خواف با اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان، بهره برداری از ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان و بهره برداری از کتابخانه عمومی شهر سلامی با اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان نیز از جمله پروژه هایی است که در شهرستان خواف طی این دهه به بهره برداری می رسد.

یک باب واحد هنرستان کار و دانش شبانه روزی نیز همزمان با افتتاح کارخانه کنستانتره در جوار معدن سنگ آهن سنگان خواف با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1247324

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