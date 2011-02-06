به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه 9 تهران اعلام کرد: همزمان با راهپیمایی با شکوه روز 22 بهمن تمهیداتی در خصوص مسیرهای جایگزین برای مسافران فرودگاه مهرآباد در جهت ورود و خروج مشخص شده است که در مسیر ورود از بزرگراه ستاری تا سه راه فرودگاه و در مسیر خروج از خیابان معراج تا بزرگراه آیت الله سعیدی پیش بینی شده است.

علیرضا جعفری گفت: با توجه به مرکزیت منطقه 9 و با وجود میدان آزادی به عنوان نماد ملی و فرودگاه مهر آباد به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای هوایی تهران، این منطقه یکی از مناطق مهم و حساس در روز 22 بهمن بشمار می رود.

وی افزود: تمامی عوامل خدماتی، شهری، بهداشتی و رفاهی در این روز آمادگی کامل جهت برگزاری مراسم باشکوه روز 22 بهمن را دارند و در حاضر تمامی مسیرهای منتهی به میدان آزادی آذین بندی و پاکسازی شده است.

همچنین سیدرضا تربت جو، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 9 با اشاره به آمادگی کامل این معاونت برای اجرای باشکوه مراسم راهپیمایی 22 بهمن خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته پیش از مراسم و همچنین آمادگی کامل نیروهای ترافیکی در ساعات بعد از مراسم شاهد هیچگونه ترافیکی در مسیرهای منتهی به میدان آزادی نخواهیم بود.

وی افزود: در تلاش هستیم پس از مراسم، تمامی مسیرهای منتهی به میدان آزادی، ترمینال غرب و فرودگاه مهرآباد را جهت رفاه حال شهروندان برای ورود و خروج آماده کنیم.

تربت جو اجرای 20 هزارمترخط کشی بزرگراههای فتح، آیت الله سعیدی و خیابان آزادی را از دیگر اقدامات این معاونت در دهه فجرعنوان کرد و گفت:علاوه بر پروژه خط کشی معابر بزرگراهی که در حال حاضر در حال انجام است، بیش از دو هزار میله ارتجاعی نیزدر این مدت در معابر سطح منطقه نصب می شوند.

وی همچنین با اشاره به هماهنگی کامل مناطق شهرداری تهران با ستاد برگزاری مراسم دهه فجر خاطرنشان کرد: براساس درخواست ستاد برگزاری مراسم دهه فجرو تاکیدات معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر برداشتن بخشهایی از نرده های BRT در خیابانهای آزادی، قزوین وآیت الله سعیدی برای سهولت عبور و مرور شهروندان،این اقدام درشب بیست و یکم بهمن ماه انجام و مجددا این نرده ها در شب بیست و دوم بهمن ماه نصب می شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 9 ، شستشو و تعویض شیشه های ایستگاههای BRT سطح منطقه را از دیگر اقدامات این معاونت عنوان و یادآورد شد: به منظور سهولت تردد خانواده های شاهد و ایثارگرسطح منطقه به بهشت زهرا(س) درایام الله دهه فجر، 110 دستگاه اتوبوس از طرف این معاونت در نظر گرفته شده است.